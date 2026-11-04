قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تنظم محاضرة عن الوعي الأسري وسبل الوقاية من المشكلات المجتمعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ينظم مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، المحاضرة الثالثة ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» في نسختها رقم 22، تحت عنوان «الوعي الأسري وأثره في الوقاية من المشكلات المجتمعية».

ويقدم المحاضرة الأستاذ الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.

وتتناول المحاضرة أهمية الوعي الأسري في حماية الأسرة من المشكلات والتحديات المجتمعية المعاصرة، ودوره في تعزيز قدرتها على مواجهة الظواهر السلبية والوقاية منها، إلى جانب توضيح أبرز المفاهيم المرتبطة بالوقاية من المشكلات المجتمعية، بما يسهم في تحصين الأسرة والحفاظ على استقرارها وترابط المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج التدريبي الذي يستهدف إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة زوجية مستقرة، وتعريفهم بأسس تكوين الأسرة السليمة، وتعزيز وعيهم بالمسؤوليات والتحديات المرتبطة بالحياة الأسرية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة خلال الفترة من يوم الأحد 8 نوفمبر وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالحياة الزوجية.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات التي تستهدف تقديم تأهيل متكامل للمقبلين على الزواج، من خلال تناول الموضوعات والقضايا ذات الصلة ببناء الأسرة واستقرارها، والاستعانة بخبرات العلماء والمتخصصين في التخصصات المختلفة.

وأتاحت دار الإفتاء المصرية للراغبين في المشاركة إمكانية التسجيل في الدورة التدريبية من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا 


 

دار الإفتاء المصرية دورة تأهيل المقبلين على الزواج لتسكنوا إليها الوعي الأسري الوقاية من الإدمان استقرار الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

التمويل الإستهلاكي

خبير قانوني يحذر: شركات التمويل الاستهلاكي تورط المواطنين في إيصالات أمانة دون علمهم

المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني

مستشار قانوني: شركات التمويل الاستهلاكي تحصل على أضعاف قيمة التمويلات المقدمة للمواطنين

الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي

ميار عثمان تكشف عن أكثر الكتب تأثيرا في شخصيتها: لويس برايل والخنساء

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد