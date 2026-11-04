دار الإفتاء تنظم محاضرة عن الوعي الأسري وسبل الوقاية من المشكلات المجتمعية

ينظم مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، المحاضرة الثالثة ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» في نسختها رقم 22، تحت عنوان «الوعي الأسري وأثره في الوقاية من المشكلات المجتمعية».

ويقدم المحاضرة الأستاذ الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.

وتتناول المحاضرة أهمية الوعي الأسري في حماية الأسرة من المشكلات والتحديات المجتمعية المعاصرة، ودوره في تعزيز قدرتها على مواجهة الظواهر السلبية والوقاية منها، إلى جانب توضيح أبرز المفاهيم المرتبطة بالوقاية من المشكلات المجتمعية، بما يسهم في تحصين الأسرة والحفاظ على استقرارها وترابط المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج التدريبي الذي يستهدف إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة زوجية مستقرة، وتعريفهم بأسس تكوين الأسرة السليمة، وتعزيز وعيهم بالمسؤوليات والتحديات المرتبطة بالحياة الأسرية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة خلال الفترة من يوم الأحد 8 نوفمبر وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالحياة الزوجية.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات التي تستهدف تقديم تأهيل متكامل للمقبلين على الزواج، من خلال تناول الموضوعات والقضايا ذات الصلة ببناء الأسرة واستقرارها، والاستعانة بخبرات العلماء والمتخصصين في التخصصات المختلفة.

وأتاحت دار الإفتاء المصرية للراغبين في المشاركة إمكانية التسجيل في الدورة التدريبية من خلال الرابط التالي:

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