اتفاق مكة الدفاعي.. محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وذلك خلال زيارته للمملكة.

وتتجه سوريا ، إلى دراسة الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي، في خطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع الدول المشاركة في الاتفاق، وسط تطورات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية السوري، أن بلاده تدرس إمكانية الانضمام إلى الاتفاق، وفق ما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية في خبر عاجل، في مؤشر على وجود توجه لمناقشة أطر جديدة للتعاون الدفاعي والعلاقات الأمنية الإقليمية.



وأوضح الشيباني، خلال مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2026» بالعاصمة البحرينية، أن هناك مناقشات جارية لتقييم دخول سوريا إلى التحالف، مشيرًا إلى أن بلاده تنظر إلى أمن المنطقة باعتباره منظومة مترابطة، وأن أمن الخليج يمثل جزءًا من الأمن الإقليمي السوري.

اتفاق دفاعي يجمع السعودية وتركيا وباكستان

ويضم اتفاق مكة الدفاعي المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وجرى توقيعه في أغسطس 2026 بمدينة مكة المكرمة، ويقوم على مبدأ اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على الدول الأخرى، بما يعزز التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية.