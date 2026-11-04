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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن الرياض بعد تهديد جوي

الرياض
الرياض
خاطر عبادة

أعلن الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، عن زوال الخطر عن الرياض، بعد إطلاقه إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في العاصمة، محذرا من خطر محتمل، وسط استمرار هجمات الفصاءل اليمنية المسلحة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة ومنها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

وأهاب بالموجودين في الخارج الدخول لأقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا والابتعاد عن المواقع الخطرة وذلك خلال فترة الخطر.

كما حذر من تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها مؤكدا أن من يقدم على ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تدمير 3 مسيرات في مكة والشرقية والجنوبية

كان اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس الثلاثاء اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والجنوبية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية وطائرتين مسيرتين في منطقة الرياض.

الرياض الدفاع المدني السعودي السعودية إنذار جوي

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