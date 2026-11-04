علاء ميهوب: الروح الحلوة داخل الأهلي «ضاعت».. واللاعبون أصبحوا موظفين

انتقد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، الوضع الحالي داخل النادي الأهلي، معتبرًا أن مستوى الفريق الأول يثير القلق حتى الآن بعد موسم سابق كان كارثيًا على الفريق.

وقال علاء ميهوب، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الروح الحلوة داخل النادي الأهلي ضاعت»، مشيرًا إلى أن الفريق غير مقنع ويثير القلق حتى الآن رغم تحقيق نتائج «معقولة» حتى الآن رقميًا.

وأضاف ميهوب أن «ما كان يُميز الأهلي على مر العصور الفريق ككل، وحينما يتم التعاقد مع لاعب جديد ينصهر سريعًا في صفوف الفريق».

وتابع قائلًا: «هذه كانت الميزة في الأهلي حتى الفريق الذي تم تشكيله في عهد البرتغالي مانويل جوزيه رغم أن غالبية اللاعبين كانوا من أندية مختلفة لكن بمجرد انضمامهم لصفوف الفريق تشعر أنهم أصبحوا أبناء النادي الأهلي».

وأردف ميهوب: «الآن الوضع انقلب واللاعبون صاروا موظفين في الملعب.. حتى موظفين لا يؤدون دورهم في الملعب.. موافق أن اللاعب يكون موظفًا ولكن يجب أن يؤدي دوره في الملعب على أكمل وجه».

وأشار ميهوب إلى أن الخلل هنا في التعامل نفسه داخل أوضة اللبس في الأهلي، وهذا منذ فترة وليس الآن.

وأكد غرفة الملابس شيء مهم في كرة القدم الحديثة، مضيفًا أن مدير الكرة في الأهلي أصبح ضحية الأزمات داخل غرفة ملابس الفريق.