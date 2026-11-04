فوز الديمقراطي مارك وارنر عن ولاية فيرجينيا بانتخابات الكونجرس متغلباً على الجمهوري بيرت ميزوساوا

فاز الديمقراطي مارك وارنر، في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فرجينيا مساء الثلاثاء، متغلباً على منافسه الجمهوري بيرت ميزوساوا.

وبهذا، يحصل وارنر على ولاية رابعة في مجلس الشيوخ، حيث يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، وفق "أسوشيتد برس، أما ميزوساوا فهو لواء متقاعد من الجيش وأحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب أفغانستان.

ويأتي فوز وارنر في ولاية تضم واحدة من أكبر تجمعات الموظفين الفيدراليين، الذين كانوا الأكثر تضرراً من مساعي الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية في مطلع فترته الرئاسية الثانية.

وأُغلقت أول مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء، مع انتهاء التصويت في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي، وبدأت عملية فرز الأصوات والإبلاغ عنها ليلة الانتخابات، تلتها ولاية فيرجينيا..