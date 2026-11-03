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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إصابة إمام عاشور تثير الجدل في الأهلي.. بيان النادي وتصريحات عموتة يكشفان كواليس الغياب

إمام عاشور
إمام عاشور
حسن العمدة

تصاعدت حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن حقيقة إصابة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة، وسط تضارب التصريحات حول أسباب غيابه، بين تأكيد النادي سلامة اللاعب، وتصريحات المدير الفني الحسين عموتة التي أعادت التساؤلات حول حالته البدنية.

وغاب إمام عاشور عن قائمة الأهلي في آخر ثلاث مباريات أمام كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ومودرن سبورت في الدوري المصري، والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

بيان الأهلي يحسم موقف إمام عاشور

حرصت إدارة الأهلي على توضيح أسباب غياب اللاعب، من خلال بيان رسمي أكدت فيه أن استبعاد إمام عاشور من المباريات الأخيرة جاء لأسباب فنية، مشيرة إلى انتظامه في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، وعدم معاناته من أي إصابة.

وجاء بيان النادي ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن معاناة لاعب الوسط من آلام في العضلة الضامة وعضلات الحوض، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزيته للمشاركة مع الفريق.

تصريحات عموتة تعيد علامات الاستفهام

وعادت التساؤلات حول حالة إمام عاشور بعد تصريحات المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، عقب مباراة المقاولون العرب، إذ أشاد بإمكانيات اللاعب، ووصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يكن جاهزًا للمشاركة في اللقاء.

وأعادت تصريحات عموتة فتح ملف الحالة البدنية للاعب، خاصة في ظل تأكيد النادي عدم معاناته من أي إصابة، وهو ما وضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء ابتعاده عن المباريات.

مدربه الشخصي السابق يكشف تفاصيل الإصابة

وفي تطور جديد، كشف إسلام جمال، المعد البدني السابق لفريق بيراميدز والمدرب الشخصي لإمام عاشور، عن معاناة اللاعب من إصابة في عضلات الحوض والعضلة الضامة.

وأوضح جمال، خلال تصريحاته لقناة «النهار»، أن الإصابة تعود إلى مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة، مشيرًا إلى أن عاشور تحامل على نفسه وشارك في المباريات رغم عدم اكتمال جاهزيته، وهو ما انعكس على مستواه داخل الملعب.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي تثير التساؤلات

وعلى مستوى الأرقام، لم يظهر إمام عاشور بالمستوى المنتظر خلال مشاركاته في الموسم الحالي، رغم تجديد عقده مع الأهلي حتى عام 2030.

وشارك لاعب الوسط في 4 مباريات فقط، بإجمالي 242 دقيقة، ولم ينجح في توجيه أي تسديدة على المرمى خلال 5 محاولات للتصويب، بينما سجل نجاحًا في مراوغة واحدة فقط، وبلغت دقة تمريراته 76%.

وتضع هذه الأرقام، إلى جانب الجدل الدائر حول حالته البدنية وغيابه عن المباريات، مستقبل مشاركة إمام عاشور مع الأهلي تحت دائرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة.

النادي الأهلي الأهلي إمام عاشور

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