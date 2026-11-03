أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المواطنين في مصر، مع استمرار متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق، خاصة من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في الذهب باعتباره أحد وسائل الادخار.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة المتداولة وفقاً لما رصده صباح البلد، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6350 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 7257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5442 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفقًا للأرقام المعلنة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7257 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6350 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5442 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 50800 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7257 جنيهًا، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة، ويهتم به عدد من الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6350 جنيهًا، ويعد من أكثر الأعيرة انتشارًا في السوق المصرية، ويشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، خاصة المقبلين على شراء الشبكة والمشغولات الذهبية.

ويتابع المستهلكون تحركات هذا العيار بصورة مستمرة، نظرًا لدوره الأساسي في تحديد تكلفة العديد من مشتريات الذهب داخل محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيهًا، ويستخدم هذا العيار في صناعة العديد من المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، ويقبل عليه بعض المشترين عند اختيار قطع ذهبية متنوعة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50800 جنيه، ويعد من الخيارات التي يتابعها المهتمون بالادخار في الذهب، إلى جانب السبائك والمشغولات الذهبية.

ويتأثر سعر الجنيه الذهب بتحركات سعر جرام الذهب عيار 21، فضلًا عن التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، من بينها حركة أسعار الذهب عالميًا، وسعر صرف العملات، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، إلى جانب التطورات الاقتصادية التي تؤثر في توجهات المستثمرين والمستهلكين.

وتظل متابعة الأسعار قبل الشراء خطوة مهمة للمواطنين، خاصة أن الأسعار قد تتغير خلال اليوم وفقًا لحركة السوق.