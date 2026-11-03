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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة كيا شوما موديل 2000.‏

تعتمد السيارة على محرك بنزين 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 88 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ حوالي 135 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بنظام الدفع الأمامي عبر خيارين من ناقل الحركة: إما يدوي (مانيوال) بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

تأتي الشوما بطول إجمالي يبلغ 4.47 متر، وعرض 1.72 متر، وارتفاع 1.41 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.56 متر تضمن مساحة صالون واسعة، وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 1110 كجم، ومزودة بخزان وقود يتسع لـ 50 لتر من البنزين، مع حقيبة خلفية بسعة تخزين تقارب 410 لتر.

تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية للنسخة المانيوال، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة، أما بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، فهي تستهلك ما متوسطه 6.5 لتر لكل 100 كم قطعها على الطرق المفتوحة، ويرتفع هذا المعدل ليصل إلى حوالي 9 لتر لكل 100 كم داخل القيادة المزدحمة في المدن.

وعن سعر كيا شوما موديل 2000‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 220 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

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الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
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