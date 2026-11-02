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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، في ظل حرص المتعاملين بالسوق على رصد أحدث تحركات المعدن الأصفر، سواء بهدف شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار والاحتفاظ بالمدخرات، خاصة مع اختلاف الأسعار وفقا للأعيرة ومستويات البيع والشراء.

وتعد متابعة أسعار الذهب بشكل يومي أمرا مهما للراغبين في الشراء أو البيع، إذ تساعدهم على تحديد التوقيت المناسب لاتخاذ قراراتهم، في ظل التفاوت السعري بين الأعيرة المختلفة، إلى جانب التغيرات التي تشهدها قيمة الجنيه الذهب والأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفقا لآخر تحديث، المستويات التالية:

عيار 24 سجل نحو 7,070 جنيها للبيع و7,010 جنيهات للشراء.
 

عيار 21 سجل نحو 6,185 جنيها للبيع و6,135 جنيها للشراء.
 

عيار 18 سجل نحو 5,300 جنيه للبيع و5,260 جنيها للشراء.
 

عيار 14 سجل نحو 4,125 جنيها للبيع و4,090 جنيها للشراء.
 

الجنيه الذهب سجل نحو 49,480 جنيها للبيع و49,080 جنيها للشراء.
 

الأونصة بالجنيه المصري سجلت نحو 219,855 جنيها للبيع و218,080 جنيها للشراء.
 

الأونصة بالدولار سجلت نحو 3,960.71 دولار.

ما الفرق بين أعيرة الذهب في السوق؟

تختلف قيمة الذهب باختلاف العيار، وفقا لنسبة المعدن الخالص الموجودة في كل جرام، حيث ترتبط درجة النقاء بالسعر والاستخدامات المختلفة لكل نوع، سواء في صناعة المشغولات الذهبية أو السبائك المخصصة للادخار والاستثمار.

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر انتشارا وتداولا داخل السوق المصرية، نظرا لاستخدامه الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن ارتفاع معدلات الإقبال عليه وسهولة تداوله عند الشراء وإعادة البيع.

أما عيار 24 فيتميز بارتفاع نسبة الذهب الخالص داخله، ويعد الخيار الأكثر شيوعا عند شراء السبائك الذهبية، خاصة لدى الراغبين في الاحتفاظ بالذهب كوسيلة للادخار والاستثمار على المدى الطويل.

ويحظى عيار 18 باهتمام قطاع من المستهلكين، خصوصا الباحثين عن التصميمات الحديثة والموديلات العصرية، نظرا لمرونته في التشكيل وإمكانية إنتاج مشغولات ذهبية متنوعة تتناسب مع الأذواق المختلفة.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعكس الأسعار المعلنة للذهب قيمة الجرام وفقا للعيار، دون احتساب المصنعية والدمغة وغيرها من الرسوم التي تضاف عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، ولذلك قد يختلف المبلغ النهائي الذي يدفعه المستهلك عن السعر المعلن.

وتتفاوت قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى، بحسب طبيعة التصميم ودقة التصنيع والتفاصيل المستخدمة، إلى جانب الشركة المنتجة والعلامة التجارية، حيث ترتفع التكلفة في بعض المشغولات ذات التصميمات المعقدة مقارنة بالقطع التقليدية.

ولا تقتصر التكاليف الإضافية على المشغولات الذهبية فقط، إذ قد تتضمن السبائك والجنيهات الذهبية أيضا مصروفات مرتبطة بالتصنيع والتغليف والتداول، وفقا لنوع المنتج والجهة المنتجة.

وينبغي للمواطنين قبل إتمام عملية الشراء التأكد من معرفة السعر الإجمالي، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة بشكل منفصل، مع الحصول على فاتورة توضح الوزن والعيار والسعر، والتعرف على سياسة المحل بشأن إعادة البيع والخصومات التي قد يتم تطبيقها عند استرداد قيمة الذهب.

ذهب سعر الذهب عيار ٢١ الذهب الان

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