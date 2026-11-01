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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أقل أعيرة الذهب مع تعاملات اليوم الأحد 1-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 14

وجاء آخر تحديث سجله أدنى أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة 4113 جنيها للشراء و 4084 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

انخفض سعر المعدن الأصفر بقيمة تبلغ 70 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس؛ ليصل مجمل ما فقده في يومين لأكثر من 150 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6170 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7051 جنيها للشراء و 7آلاف جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6463 جنيها للشراء و 6416 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيها للشراء و 6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5288 جنيها للشراء و 5250 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4113 جنيها للشراء و 4084 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.36 ألف جنيه للشراء و 49 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و 3875 دولارا للبيع.

سعر الذهب في مصر

أسعار في السوق العالمية

تراجع سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على مستويات التسعير في سوق الصاغة، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا.

وجاء هبوط الذهب المحلي رغم استمرار تداول الدولار فوق مستوى 56 جنيهًا، الأمر الذي يبرز تأثير حركة الأوقية العالمية في تحديد اتجاه الأسعار داخل مصر، إلى جانب سعر الصرف ومستويات العرض والطلب وحجم الإقبال على الشراء والبيع.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وتحركات الدولار، والتغيرات في السياسة النقدية، فضلًا عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية. ولذلك، قد تشهد الأسعار المحلية تحركات سريعة حتى في ظل استقرار بعض العوامل الأخرى.

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة مدى استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا، خاصة أن أي تغير في اتجاه الأوقية قد ينعكس سريعًا على أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب داخل السوق.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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