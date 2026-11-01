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نائب إيراني يحذر من رد فعل أشد قسوة على أي تهديد .. ويتعهد بعدم وجود حدود للرد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب إيراني يحذر من رد فعل أشد قسوة على أي تهديد .. ويتعهد بعدم وجود حدود للرد

إيران
إيران
محمد على

حذّر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن طهران سترد على أي تهديد بـ "رد فوري وأكثر قسوة".

وقال عزيزي: "إن مرسوم المرشد الأعلى الحكيم والحازم لإيران مطلق وغير قابل للتفاوض".

وأضاف"سنرد على أي تهديد بشكل فوري وأكثر قسوة - بدون حدود وبمجموعة مفتوحة من الأهداف".

وأضاف: "بلا شك، نحن من يُحدّد متى تنتهي هذه الحرب، وليس الذين فشلوا في الحروب المفروضة في الماضي".

ووجّه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رسالة شديدة اللهجة إلى القوات المسلحة الإيرانية، في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء محاولاتهم لمنع اندلاع حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة.

أجرى دبلوماسيون قطريون كبار محادثات موسعة في طهران.

تقول السلطات الإيرانية إنها مستعدة للرد بقوة وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشن ضربات جديدة على إيران.

وأعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني، خامنئي، الذي لم يُرَ أو يُسمع عنه شيء منذ أن حلّ محل والده المغتال،  علي خامنئي، في مارس، يوم السبت أنه التقى بكبار القادة العسكريين وأعطاهم “توجيهات استراتيجية مهمة” .

القومي والسياسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني طهران رد فوري وأكثر قسوة مجتبى خامنئي المحادثات الولايات المتحدة وإسرائيل

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