للمصريين في السعودية.. بدء استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي بالرياض حتى 10 نوفمبر

بدأت القنصلية المصرية العامة في الرياض، اليوم، أعمال لجنة إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، في إطار جهود وزارة الخارجية لرعاية المصريين بالخارج وتسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية.

وجاءت أعمال اللجنة بتوجيهات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وتحت إشراف القطاع القنصلي بالوزارة، برئاسة السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وبدعم من وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية، وبمشاركة المكتب العمالي والمكتب الثقافي.

وتستهدف اللجنة خدمة المواطنين المصريين في الرياض ومناطق اختصاص القنصلية، بما يشمل المنطقة الشرقية والقصيم والجوف وحائل وعرعر وحفر الباطن.

وأوضحت القنصلية أن أعمال اللجنة اتسمت باليسر والسهولة، وشهدت إشادات إيجابية من المواطنين، خاصة الذين استخرجوا بطاقات الرقم القومي للمرة الأولى، مشيرة إلى حصول عدد كبير من المسجلين مسبقًا عبر رابط التسجيل على بطاقاتهم بصورة فورية.

وأهابت القنصلية بالمواطنين الالتزام بالمواعيد التي جرى حجزها عبر التطبيق، حيث تستمر أعمال اللجنة حتى نهاية يوم 10 نوفمبر.

وتعمل اللجنة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى السادسة والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة، إذ تبدأ مواعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً.

كما طالبت القنصلية المواطنين بإحضار أصول المستندات المطلوبة وصور منها، والالتزام بالشروط المعلنة مسبقًا، لضمان إنجاز الإجراءات بسهولة ويسر.