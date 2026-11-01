رجل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني مشواره في المنافسة على صدارة المسابقة.

وقدّم برشلونة عرضًا هجوميًا قويًا أمام ألافيس، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحقق انتصارًا كبيرًا يعيد الثقة للاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.

أهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

افتتح رافينها التسجيل لصالح برشلونة مبكرًا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني عند الدقيقة 23، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة.

وعاد رافينها ليعزز تقدم الفريق الكتالوني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 46، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الخامس في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80، أضاف جوردون الهدف السادس، ليؤكد التفوق الكبير للفريق الكتالوني، بينما سجل ماريانو دياز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بسداسية مقابل هدف.

برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز العاشر.

ويمثل هذا الانتصار دفعة معنوية مهمة للفريق الكتالوني، خاصة أنه جاء بعد هزيمتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري الإسباني، ليتمكن برشلونة من استعادة توازنه سريعًا والعودة إلى طريق الانتصارات.

فيرمين لوبيز رجل مباراة برشلونة وألافيس

وحصل فيرمين لوبيز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا على مدار اللقاء، تُوج بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، إلى جانب مساهماته الهجومية الفعالة ودوره في صناعة الفرص ومساعدة زملائه على تقديم عرض قوي.