غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

أثار الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، حالة من الجدل بين جماهير النادي الكتالوني، بسبب موقفه من المحترف المصري حمزة عبد الكريم، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2026/27.

واستضاف ملعب «كامب نو» مباراة برشلونة وألافيس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، ونجح الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار عريض بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، ليواصل عروضه القوية ويؤكد تفوقه خلال اللقاء.

حمزة عبد الكريم خارج حسابات فليك رغم السداسية

ورغم السيطرة الكاملة لبرشلونة على مجريات المباراة، والتقدم بأربعة أهداف دون رد مع نهاية الشوط الأول، فإن المدرب هانز فليك لم يمنح الفرصة للمصري حمزة عبد الكريم للمشاركة، بعدما ظل اللاعب على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.

وأجرى المدير الفني الألماني عدة تغييرات خلال المباراة، مستغلًا التقدم الكبير لفريقه والاطمئنان إلى نتيجة اللقاء، لكنه لم يقرر الدفع بحمزة عبد الكريم، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة بين مشجعي برشلونة، خاصة أن المباراة كانت فرصة مناسبة لمنح العناصر الشابة دقائق للمشاركة واكتساب الخبرات.

ولم يتوقف الأمر عند عدم مشاركة اللاعب المصري، بل امتد إلى انتقادات جماهيرية لاختيارات فليك في التبديلات، في ظل اعتقاد قطاع من المشجعين أن نتيجة المباراة كانت تسمح بمنح الفرصة لأكثر من لاعب شاب.

جماهير برشلونة تهاجم فليك بسبب تجاهل اللاعب المصري

وعبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عبّر عدد كبير من جماهير برشلونة عن استيائهم من استمرار غياب حمزة عبد الكريم عن المشاركة، رغم استدعائه ضمن قائمة الفريق للمباراة.

وتساءل أحد المشجعين عن سبب استدعاء حمزة عبد الكريم وإبريما تونكارا، إذا لم يكن المدرب ينوي منحهما فرصة الظهور، منتقدًا في الوقت نفسه بعض قرارات التبديل التي اتخذها فليك خلال اللقاء.

كما كتب مشجع آخر: «ما مشكلة المدرب مع حمزة عبد الكريم؟»، بينما تساءل آخر: «متى سنرى حمزة عبد الكريم يلعب؟».

وانتقدت تعليقات أخرى عدم الاستفادة من تفوق برشلونة الكبير، حيث أشار أحد المشجعين إلى أن الفريق كان متقدمًا بفارق مريح بحلول الدقيقة الستين، ومع ذلك لم يحصل اللاعب المصري على فرصة المشاركة.

صفقة جيسوس تزيد الانتقادات ضد مدرب برشلونة

وامتدت الانتقادات إلى طريقة تعامل فليك مع المهاجمين واللاعبين الشباب، خاصة مع تفضيل الدفع ببعض العناصر الأخرى بدلًا من منح حمزة عبد الكريم فرصة لإثبات قدراته.

وقال أحد المشجعين إنه لا يتفهم التعاقد مع جيسوس في ظل وجود مواهب شابة على مقاعد البدلاء تحتاج إلى فرصة للتطور، معتبرًا أن تجاهل اللاعب المصري يثير علامات استفهام حول سياسة المدرب في التعامل مع المواهب الصاعدة.

فيما عبّر مشجع آخر عن غضبه من إمكانية إشراك حمزة في الدقائق الأخيرة فقط، قائلًا إنه يحب هانز فليك، لكنه لا يتقبل طريقة تعامله مع اللاعب، خصوصًا أن المباراة كانت محسومة منذ الشوط الأول.

وبذلك، تحولت مشاركة حمزة عبد الكريم إلى قضية جماهيرية عقب سداسية برشلونة، وسط مطالبات بمنح اللاعب المصري فرصة حقيقية لإظهار إمكانياته، بدلًا من الاكتفاء بوجوده على مقاعد البدلاء.