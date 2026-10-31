الإعلان عن جوائز مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا بالسويس

أقيم مساء اليوم السبت، 31 أكتوبر، حفل ختام مهرجان vs-film، للأفلام القصيرة جدا، بالسويس، بحضور د. أسامة أبو نار رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى قدري الحجار، مدير المهرجان، والكاتب الصحفى أحمد النجار، وشهد الحفل توزيع الجوائز التي جاءت كما يلي:

مسابقة أفضل السيناريو،

بعضوية (د. وليد سيف، د. ضياء جابر، د. أحمد صالح) وسلمت الجوائز، د. غادة جبارة، وهي:

- المركز الثالث سيناريو فيلم تأشيرة رجوع، روان هيثم صبري،

- المركز الثاني، سيناريو فيلم عودة، أحمد جمال السيد.

- المركز الأول، فيلم حارث الذاكرة، محمود علي شيبة.

مسابقة الأفلام القصيرة، حتى 5 دقائق:

- تنويه خاص، فيلم حكاية حياة، ايطاليا.

- تنويه خاص، فيلم مالم يقال، مصر.

- تنويه خاص، فيلم وهم، كندا.

- تنويه خاص، ألمانيا.

- فيلم نهاية، فلسطين، جائزة لجنة التحكيم.

- أفضل فيلم روائي قصير، المتسللون، ايطاليا.

- أفضل فيلم رسوم متحركة، تحقيق، المغرب.

مسابقة الأفلام القصيرة، حتى 10 دقائق:

- تنويه خاص، فيلم غزة، فرنسا .

- تنويه خاص، فيلم الست بسيمة، مصر.

- تنويه خاص، فيلم 10 دقائق أصغر، فلسطين.

- جائزة أفضل فيلم تسجيلي، فيلم البحث عن رائحة بحر، مصر.

- جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، رابتوس، كوبا.