الإعلان عن جوائز مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا بالسويس

أقيم مساء اليوم السبت، 31 أكتوبر، حفل ختام مهرجان vs-film، للأفلام القصيرة جدا، بالسويس، بحضور د. أسامة أبو نار رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى قدري الحجار، مدير المهرجان، والكاتب الصحفى أحمد النجار، وشهد الحفل توزيع الجوائز التي جاءت كما يلي:
مسابقة أفضل السيناريو،
بعضوية (د. وليد سيف، د. ضياء جابر، د. أحمد صالح) وسلمت الجوائز، د. غادة جبارة، وهي:
- المركز الثالث سيناريو فيلم تأشيرة رجوع، روان هيثم صبري،
- المركز الثاني، سيناريو فيلم عودة، أحمد جمال السيد.
- المركز الأول، فيلم حارث الذاكرة، محمود علي شيبة.
مسابقة الأفلام القصيرة، حتى 5 دقائق:
- تنويه خاص، فيلم حكاية حياة، ايطاليا.
- تنويه خاص، فيلم مالم يقال، مصر.
- تنويه خاص، فيلم وهم، كندا.
- تنويه خاص، ألمانيا.
- فيلم نهاية، فلسطين، جائزة لجنة التحكيم.
- أفضل فيلم روائي قصير، المتسللون، ايطاليا.
- أفضل فيلم رسوم متحركة، تحقيق، المغرب.
مسابقة الأفلام القصيرة، حتى 10 دقائق:
- تنويه خاص، فيلم غزة، فرنسا .
- تنويه خاص، فيلم الست بسيمة، مصر.
- تنويه خاص، فيلم 10 دقائق أصغر، فلسطين.
- جائزة أفضل فيلم تسجيلي، فيلم البحث عن رائحة بحر، مصر.
- جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، رابتوس، كوبا.