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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر مواليد 2010 يواصل تدريباته بقيادة عبدالستار صبري استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

منتخب مصر للناشئين مواليد 2010
منتخب مصر للناشئين مواليد 2010
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بقيادة مديره الفني عبدالستار صبري، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

ويكثف الجهاز الفني للفراعنة الصغار استعداداته خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل انطلاق التصفيات، التي تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب نحو حجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

عبدالستار صبري يجهز ناشئي الفراعنة للتصفيات

ويعمل عبدالستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010، على رفع معدلات الجاهزية لدى اللاعبين، مع التركيز على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وزيادة الانسجام بين عناصر الفريق، استعدادًا للمنافسات المرتقبة.

ويأمل الجهاز الفني في تجهيز مجموعة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل الكرة المصرية بصورة مميزة خلال تصفيات شمال أفريقيا، وتحقيق الهدف الأساسي بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وتحظى التصفيات بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، في ظل رغبة الجهاز الفني في بناء جيل جديد من اللاعبين يمتلك القدرة على المنافسة القارية، ومواصلة إعداد العناصر الواعدة لدعم المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

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