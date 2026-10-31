بالأسود.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور | صور

لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والجرأة، لتتصدر اهتمام محبي الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعي في أحدث ظهور

اختارت ناهد السباعي الظهور بفستان أسود طويل بتصميم أنيق ومميز، جاء بأكمام طويلة وياقة بيضاء بارزة، مع فتحة أمامية عند منطقة الصدر، أضفت لمسة كلاسيكية على التصميم.

جاء الفستان مزينًا بتطريزات لامعة من حبات اللؤلؤ والفصوص الفضية عند منطقة الخصر والجزء السفلي من الأكمام، مع تصميم مموج عند الحافة السفلية للجزء العلوي، وهو ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا يجمع بين البساطة والفخامة.

وتميز الفستان بفتحة جانبية طويلة كشفت عن الساق، وأضفت لمسة من الجرأة والأناقة على إطلالتها.

ناهد السباعي

حقيبة وردية وحذاء بكعب عالٍ يكملان أناقة ناهد السباعي

وفيما يتعلق بالإكسسوارات، نسقت ناهد السباعي مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الوردي، جاءت بتصميم أنيق ومقابض باللون نفسه، لتكسر حدة اللون الأسود وتضيف لمسة من الحيوية إلى مظهرها.

واختارت حذاء بكعب عالي باللون الوردي الفاتح، مع أقراط ذهبية كبيرة لافتة، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة على أحد الجانبين، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها.

ناهد السباعي

ناهد السباعي بإطلالة لدعم التوعية بسرطان الثدي

وظهرت ناهد السباعي في إحدى الصور أمام خلفية تحمل شعار Pink October، الخاص بالتوعية بسرطان الثدي، إلى جانب عبارة تدعو إلى ترك رسالة للشخص التالي، وهو ما أضفى على ظهورها طابعًا مرتبطًا بفعاليات شهر أكتوبر للتوعية بالمرض.

وتفاعل متابعو الفنانة مع صورها، التي أظهرت اهتمامها بالتفاصيل واختيارها لتنسيق يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية.

ناهد السباعي

ناهد السباعي

ناهد السباعي