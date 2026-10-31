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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
آية التيجي

يُعد سمك البوري من الأكلات البحرية المحببة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره بطرق متنوعة للحصول على وجبة شهية ومغذية، ومن أبرزها طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار، التي تجمع بين نكهة السمك والتوابل والخضراوات الطازجة.

وتتميز وصفة سمك البوري بالخضار بسهولة تحضيرها، كما أن إضافة الجزر والفلفل الملون والطماطم والثوم تمنحها مذاقًا غنيًا، مع لمسة مميزة من الليمون وزيت الزيتون. 

ونقدم لكم طريقة تحضيرها بوصفة الشيف علي هاني مصطفى.

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

مقادير سمك البوري في الفرن بالخضار:

كيلو من سمك البوري النظيف.

2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشورة.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات متوسطة.

نصف ثمرة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

نصف ثمرة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

نصف ثمرة فلفل أصفر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

قرن فلفل أحمر حار مقطع إلى حلقات.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الكرفس المفروم.

5 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت عباد الشمس.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار خطوة بخطوة:

ـ تجهيز الفرن والسمك: سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية، ثم افتحي السمك من الرأس حتى الذيل ونظفيه جيدًا من الداخل، وافرديه مفتوحًا في صينية واتركيه جانبًا.

ـ تتبيل السمك: تبلي السمك من الداخل بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، ثم وزعي زيت الزيتون على سطحه.

ـ تحضير خليط الخضار: ضعي زيت عباد الشمس في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

ـ إضافة الثوم والخضراوات: أضيفي الثوم إلى البصل وقلبي لمدة دقيقة، ثم ضعي الطماطم والفلفل الحار والجزر المبشور وشرائح الفلفل الملون، وقلبي المكونات لمدة 5 دقائق.

ـ إضافة التوابل: تبلي خليط الخضار بالملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزنجبيل وباقي كمية الكمون، ثم أضيفي جزءًا من الكرفس المفروم وقلبي جيدًا.

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

ـ إضافة عصير الليمون: ارفعي خليط الخضراوات من على النار، ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي حتى تتداخل النكهات.

ـ تجهيز الصينية: غلفي صينية الفرن بورق الفويل، ثم افردي سمك البوري بداخلها مع تركه مفتوحًا.

ـ حشو السمك بالخضراوات: وزعي خليط الخضار فوق السمك بالتساوي، ثم أضيفي باقي الكرفس والكزبرة الخضراء المفرومة على الوجه.

ـ تسوية السمك: أدخلي الصينية الفرن لمدة تتراوح بين 30 و35 دقيقة تقريبًا، أو حتى ينضج السمك جيدًا، مع مراعاة اختلاف وقت التسوية حسب حجم السمك وطبيعة الفرن.

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

طريقة تقديم سمك البوري المشوي بالخضار

بعد التأكد من نضج السمك، أخرجي الصينية من الفرن وقدمي سمك البوري ساخنًا مع الخضراوات، ويمكن تقديمه بجانب الأرز والسلطة الخضراء وشرائح الليمون للحصول على وجبة متكاملة وشهية.

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طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

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