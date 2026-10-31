بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

نشر الفنان تامر عبد المنعم صورة تجمعه بالفنانة آثار الحكيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أحدث ظهور لها عقب اعتزالها منذ 15 عاما.

ظهرت الفنانة آثار الحكيم، في العرض المسرحي «نوستالجيا 80/90»، بعدما كشف الفنان تامر عبد المنعم، عن حضورها للمسرحية، وأعرب عن سعادته بوجودها بين الجمهور.

وقال تامر عبد المنعم : «من اجمل الحاجات اللي حصلت لي علي مدار عرض مسرحية نوستالجيا ٨٠/٩٠ لمدة ٣ سنين اني الاقي النجمة الكبيرة آثار الحكيم وسط الجمهور متنكرة للمرة الثالثة دون اخطار احد .. شرفتينا ونورتينا».

الفنانة آثار الحكيم

الفنانة آثار الحكيم

الفنانة آثار الحكيم

الفنانة آثار الحكيم

مسيرة آثار الحكيم

تعد آثار الحكيم من أبرز الفنانات فى مجال التمثيل في مصر، حيث قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال تنوعت بين السينما والتليفزيون.

حازت آثار الحكيم على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس.

وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة، عملت في المجال الفني منذ منتصف السبعينيات، لكنها نالت شهرة كبرى منذ حقبة الثمانينات.

ومن أشهر أفلامها: (النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق)، وبعد فترة كرست مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، من أهم مسلسلاتها: (زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، قناديل البحر).

اعتزلت الفنانة آثار الحكيم بعد سنوات طويلة من العمل الفني، واختفت عن الأنظار إلي أن ظهرت مؤخرًا في فى مكالمة تليفونية فى أحد البرامج.

ارتداء الحجاب

وقالت الفنانة آثار الحكيم إنها لم تفكر يومًا في ارتداء الحجاب، وذلك مثلما فعلن عدد من النجمات سهير البابلي وشمس البارودي والراحلة شادية، معتبرة أن الحجاب الحقيقي يتمثل في أن يمنع الإنسان الأذى عن غيره.

وتابعت الفنانة آثار الحكيم حديثها قائلة: «ربنا يكرم الجميع، والحجاب الحقيقي هو أن يحجب الإنسان الأذى عن الناس، وما يغضب الله مش لازم ناخذ قيمة عبادة جميله زي دي بالشكل الخارجي ونلبس طرحه ونلبس البنطلون المقطع وربنا يغفر لكل البنات لأن في حاجات بقت صعبة جداً".

وأكدت الفنانة آثار الحكيم أن الله عز وجل سيكرم عباده في الآخرة، مشيرة إلى أنها تستبشر برحمة الله وفضله وترى مقعدها في الجنة، مستشهدة بقول الله تعالى في كتابه العزيز، مؤكدة أنها تحتسب نفسها من المؤمنين.

وأكدت الفنانة آثار الحكيم أن الله عز وجل سيكرم عباده في الآخرة، مشيرة إلى أنها تستبشر برحمة الله وفضله وترى مقعدها في الجنة، مستشهدة بقول الله تعالى في كتابه العزيز، مؤكدة أنها تحتسب نفسها من المؤمنين.