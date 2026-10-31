الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن آخر المستجدات داخل النادي الأهلي بشأن مصير الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في ظل حالة التحفظ الجماهيري على أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم عبدالجواد، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الاتجاه داخل النادي الأهلي يميل إلى عدم إجراء أي تغييرات في الجهاز الفني، باستثناء تعيين محلل أداء مصري خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل مواجهة بيراميدز، وربما قبل فترة التوقف الدولي.

وأوضح أن المسؤولين عن ملف كرة القدم بالنادي الأهلي يشعرون بحالة من الاستياء تجاه شكل وأداء الفريق، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الجهاز الفني واللاعبين، إلا أن الإدارة ترى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الفني خلال المرحلة الحالية، لمنح اللاعبين الشعور بالمسؤولية.

وأضاف أن هناك بعض الأصوات داخل إدارة الكرة ترى أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب، خاصة أن الأرقام تصب في مصلحة الحسين عموتة، بعدما خاض الفريق تحت قيادته 10 مباريات، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة.

وأشار عبدالجواد إلى عدم وجود اجتماعات استثنائية لمناقشة مصير الجهاز الفني، موضحا أن اجتماعات إدارة الكرة مستمرة بالفعل لمناقشة أوضاع الفريق والصفقات المنتظر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.