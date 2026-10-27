د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

لم تعد المخاوف المتعلقة بالخصوصية في العصر الرقمي ضرباً من الخيال العلمي، ولم يعد الهاتف المحمول مجرد وسيلة للاتصال أو نافذة نطل منها على العالم، بل أصبح مستودعاً بالغ الحساسية لتفاصيل حياتنا اليومية، يحتفظ بصورنا ومحادثاتنا وتحركاتنا واهتماماتنا، وربما بأسرار لا نأتمن عليها أقرب الناس إلينا. ومن هنا اكتسب الجدل الذي أثاره مسلسل طالع نازل حول إمكانية التجسس على الهواتف المحمولة من خلال تطبيقات يتم تحميلها على الأجهزة أبعاداً تتجاوز حدود العمل الدرامي، ليطرح أسئلة جوهرية عن حدود التكنولوجيا، وحرمة الحياة الخاصة، ومسؤولية الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي.

لقد أعاد المسلسل إلى دائرة النقاش قضية تبدو للبعض أقرب إلى المبالغة الدرامية، بينما يراها آخرون تهديداً حقيقياً يطرق أبواب الجميع دون استثناء. والحقيقة أن الموقف الموضوعي يقتضي الابتعاد عن طرفي المعادلة؛ فلا يصح أن نطمئن الناس إلى حد إنكار المخاطر، كما لا يصح أن نثير فزعهم بتصوير كل هاتف محمول باعتباره جهازاً مكشوفاً يمكن لأي شخص أن يسيطر عليه بضغطة زر. فبين الخيال الدرامي والواقع التقني مساحة واسعة تتطلب معرفة دقيقة، وخطاباً إعلامياً مسؤولاً، وقدراً من الوعي لا يقل أهمية عن التطور التكنولوجي نفسه.

من الناحية التقنية، فإن التجسس على الهواتف المحمولة ليس أمراً مستحيلاً، بل هو واقع موثق في عالم الأمن السيبراني. توجد بالفعل برامج خبيثة وأدوات مراقبة تستطيع، في ظروف معينة، جمع بيانات شخصية أو تتبع الموقع الجغرافي أو الوصول إلى بعض الملفات، وقد تتمكن برامج أكثر تطوراً من استغلال ثغرات أمنية أو صلاحيات واسعة للوصول إلى معلومات شديدة الخصوصية. غير أن هذه الإمكانات تختلف باختلاف نوع الهاتف ونظام تشغيله، وطبيعة البرنامج المستخدم، والصلاحيات التي حصل عليها، ومستوى الحماية المتوافر على الجهاز. ومن ثم، فإن القول بإمكانية التجسس لا يعني أن كل تطبيق يمتلك هذه القدرات، ولا أن مجرد تحميل أي برنامج يمنح صاحبه سلطة مطلقة على الهاتف المستهدف.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا فعلاً وما تسمح به الضرورات الدرامية من مبالغة وتشويق. فالعمل الفني ليس تقريراً فنياً، ولا ينبغي أن نتعامل مع مشاهده باعتبارها دليلاً علمياً على إمكانات تطبيق بعينه. وإذا كان المسلسل قد نجح في إثارة انتباه الجمهور إلى مخاطر اختراق الخصوصية، فإن الخطوة التالية ينبغي أن تكون التحقق من التفاصيل التقنية، والرجوع إلى المصادر المتخصصة، وعدم الانسياق وراء الاستنتاجات المتسرعة. فالمعلومة غير الدقيقة في هذا المجال لا تثير القلق فحسب، بل قد تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات خاطئة، أو إلى الشك في كل تطبيق وكل جهاز، دون فهم حقيقي لمصادر الخطر وسبل الوقاية منه.

لكن المسألة الأعمق لا تتعلق بالتطبيق وحده، وإنما بالفلسفة التي تحكم استخدام التكنولوجيا. فالهاتف الذي نحمله في جيوبنا أصبح، إلى حد بعيد، امتداداً لشخصياتنا وذاكرتنا وعلاقاتنا الاجتماعية. وما يحتويه من رسائل وصور ومعلومات عن الموقع والاتصالات ليس مجرد بيانات جامدة، بل تفاصيل تكشف أنماط الحياة، والروابط الإنسانية، والاهتمامات الشخصية، وأحياناً مواطن الضعف والخوف. وعندما تتحول هذه المعلومات إلى مادة للمراقبة السرية، فإن الأمر لا يعود مجرد تجاوز تقني، وإنما يصبح اعتداءً على حق الإنسان في أن يحتفظ بمساحة خاصة من حياته بعيداً عن أعين الآخرين.

وتزداد خطورة هذه القضية عندما ننتقل من عالم الاختراقات المعقدة إلى الاستخدام اليومي للتكنولوجيا بين الأفراد. فقد يلجأ شخص إلى مراقبة شريك حياته بدعوى الغيرة أو الحرص، أو يسعى آخر إلى تتبع تحركات أحد أقاربه بحجة الاطمئنان عليه، وقد تتحول بعض أدوات المراقبة إلى وسيلة للابتزاز أو التهديد أو فرض السيطرة. غير أن حسن النية المعلن لا يكفي لتبرير انتهاك الخصوصية، كما أن الروابط الأسرية والعاطفية لا تمنح أحداً حقاً مطلقاً في الاطلاع على أسرار الآخرين. فالثقة لا تُبنى بالمراقبة، والعلاقات الإنسانية لا تستقيم حين يتحول أحد أطرافها إلى رقيب خفي على الطرف الآخر.

ومن الضروري هنا ألا نخلط بين الاستخدام المشروع للتكنولوجيا، مثل مشاركة الموقع بموافقة واضحة أو استخدام أدوات الرقابة الأبوية في إطار مسؤول، وبين تثبيت برامج خفية لجمع المعلومات دون علم صاحب الهاتف. فالفارق بين الحالتين ليس تقنياً فحسب، وإنما أخلاقي وقانوني أيضاً. إن امتلاك القدرة على الوصول إلى بيانات الآخرين لا يعني امتلاك الحق في الوصول إليها، وهذه قاعدة ينبغي أن تظل حاضرة كلما توسعت الإمكانات التكنولوجية وتراجعت الحواجز التي كانت تفصل بين الحياة الخاصة والفضاء العام.

ولا يمكن فصل هذه القضية عن مسؤولية الإعلام، خصوصاً حين تتناولها البرامج التلفزيونية على خلفية عمل درامي يحظى باهتمام الجمهور. فمن حق الإعلام أن يثير الأسئلة الصعبة، وأن يستضيف المتخصصين، وأن يحذر من المخاطر الحقيقية، لكن مسؤوليته لا تكتمل بمجرد إطلاق التحذيرات. المطلوب هو تقديم معلومات يمكن التحقق منها، والتمييز بين الاحتمال والواقعة، وبين التطبيق المشروع والبرنامج الخبيث، وبين الاختراق الذي يستغل ثغرة أمنية والمراقبة التي تتم نتيجة منح صلاحيات غير مناسبة. أما الاكتفاء بعناوين مثيرة وتصريحات مطلقة، فقد يحول قضية مهمة إلى موجة من الخوف لا تنتج وعياً حقيقياً.

ومن هنا، فإن دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والجهات المعنية بالأمن السيبراني يصبح أساسياً في بناء ثقافة رقمية قادرة على التعامل مع هذه التحديات. فالمستخدم العادي لا يحتاج إلى أن يتحول إلى خبير في البرمجة، لكنه يحتاج إلى معرفة المبادئ الأساسية لحماية نفسه: ألا يثبت تطبيقات من مصادر مجهولة، وأن يراجع الصلاحيات التي يمنحها للبرامج، وأن يحدث نظام التشغيل بانتظام، وأن يحمي حساباته بكلمات مرور قوية ووسائل تحقق إضافية. كما ينبغي أن يدرك أن استنزاف البطارية أو ارتفاع حرارة الهاتف لا يمثلان، بمفردهما، دليلاً على التجسس، وأن التعامل مع الشكوك الأمنية يجب أن يستند إلى الفحص والمعلومات، لا إلى التخمين والهلع.

وفي المقابل، تظل مسؤولية المشرّع والجهات المختصة قائمة في تطوير الأطر القانونية التي تحمي البيانات الشخصية وتجرّم صور الوصول غير المشروع إليها، مع توفير وسائل فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها. فالتقدم التكنولوجي لا ينبغي أن يسبق دائماً قدرة المجتمع على حماية أفراده، ولا يجوز أن تتحول سهولة جمع البيانات إلى مبرر للتغاضي عن انتهاك الحقوق الأساسية. وكلما أصبحت التكنولوجيا أكثر قدرة على النفاذ إلى تفاصيل الحياة، ازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة تحدد ما يجوز وما لا يجوز، وتوازن بين الاستفادة من الابتكار وصون كرامة الإنسان وحريته.

إن الجدل الذي أثاره طالع نازل يمكن أن يكون فرصة إيجابية إذا تجاوزنا حدود الانفعال اللحظي، وتعاملنا معه باعتباره مدخلاً إلى نقاش أوسع عن علاقتنا بالتكنولوجيا. فالمشكلة ليست في الهاتف ذاته، ولا في التطبيقات باعتبارها أدوات محايدة فحسب، وإنما في كيفية تصميمها واستخدامها، وفي مدى احترام مستخدميها لحقوق الآخرين، وفي قدرة المجتمع على التمييز بين المعرفة الحقيقية والخوف المصنوع.

وفي النهاية، قد تستطيع التكنولوجيا أن تجعل الإنسان أكثر اتصالاً بالعالم، لكنها لا ينبغي أن تجعله مكشوفاً أمام الجميع. وقد تمنحنا أدوات الاتصال الحديثة قدرة غير مسبوقة على تبادل المعلومات، لكن هذه القدرة يجب ألا تتحول إلى سلطة غير مشروعة على حياة الآخرين. فالتقدم الحقيقي لا يقاس فقط بما تستطيع الأجهزة فعله، وإنما أيضاً بما ينجح الإنسان في صونه من حقوق وحريات. ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن نخرج بها من هذا الجدل هي أن الخصوصية ليست رفاهية في زمن التكنولوجيا، بل حق أصيل، وأن الوعي هو خط الدفاع الأول عنها، وأن احترام حرمة الحياة الخاصة يظل معياراً حضارياً لا يقل أهمية عن أي إنجاز تقني نحتفي به.