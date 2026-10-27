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بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا استرشاديا بالمؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة ، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، عن صدور القرار الوزاري رقم (445) بتاريخ 26/10/2026 بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين 

معلم اللغة العربية

 

  • كلية التربية (أساسي / عام / خاص / أزهر) (شعبة / تخصص / قسم اللغة العربية / اللغة العربية والدراسات الإسلامية/ الدراسات الإسلامية / معلم فصل وتعليم مجتمعي).
     
  • كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).
     
  • كلية التربية النوعية (معلم فصل والتعليم المجتمعي).
     
  • كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم اللغة العربية).
     
  • كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (شعبة أو قسم اللغة العربية).
     
  • كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة تربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).
     
  • كلية البنات الأزهرية (شعبة تربية). شعبة أو قسم أو تخصص لغة عربية / أصول دين
     
  • كلية الآداب، تخصصات (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها / الدراسات الإسلامية والعربية / الدراسات الإسلامية).
     
  • كلية دار العلوم (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها).
     
  • كلية الألسن (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).
     
  • كلية الشريعة والقانون تخصص (الشريعة الإسلامية).
     
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية / الشريعة الإسلامية / أصول دين).
     
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة).
     
  • كلية البنات الأزهرية (غير شعبة التربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية / أصول دين).


معلم اللغة الانجليزية

  • كلية التربية (أساسي / عام / خاص / أزهر) (شعبة / تخصص / قسم اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية الآداب (شعبة / تخصص / قسم اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية التربية النوعية شعبة لغة إنجليزية.
     
  • كلية الدراسات الإنسانية (شعبة / تخصص / قسم اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية الألسن جميع الشعب.
     
  • كلية اللغات والترجمة جميع الشعب.
     
  • كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية الإعلام قسم (اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية الخقوق قسم (اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم (اللغة الإنجليزية).
     
  • كلية الدراسات الإنسانية (غير شعبة التربية) (شعبة / تخصص / قسم اللغة الإنجليزية).


معلم الدراسات الاجتماعية

  • كلية التربية (أساسي / عام / خاص / أزهر) (شعبة / تخصص / قسم التاريخ / الجغرافيا / الدراسات الاجتماعية).
     
  • كلية الآداب (شعبة / تخصص / قسم التاريخ / الجغرافيا / أثار / حضارة)، شئون المعلمين
     
  • كلية اللغة العربية (شعبة / تخصص / قسم التاريخ والحضارة)

     
  • كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم الدراسات الاجتماعية).

     
  • كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (شعبة أو قسم الدراسات الاجتماعية). 
     
  • كلية الأثار جميع الشعب.
     
  • كلية الدراسات الإنسانية (غير شعبة التربية) (شعبة / تخصص / قسم التاريخ / الجغرافيا).


معلم الرياضيات

  • كلية التربية (أساسي / عام / خاص / أزهر) (شعبة / تخصص / قسم رياضيات / معلم فصل / علوم تجارية / تعليم تجاري إعداد المعلم التجاري).
     
  • كلية التربية النوعية (معلم فصل والتعليم المجتمعي).
     
  • كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم الرياضيات).
     
  • كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (شعبة أو قسم الرياضيات).
     
  • كلية العلوم (عام / أزهر) تخصصات (الرياضيات/الرياضيات والحاسب الآلي/ الحاسب الآلي / علوم الحاسب / الحوسبة والمعلوماتية).
     
  • كلية الهندسة (عام / أزهر) أو ما يعادلها.
     
  • كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.
     
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (اقتصاد / إحصاء) أو ما يعادلها.
     
  • كلية التجارة أو ما يعادلها (جميع الشعب).


معلم العلوم

  • كلية التربية (أساسي / عام / خاص / أزهر) (كافة شعب العلوم - شعبة التعليم الزراعي).
     
  • كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم العلوم).
     
  • كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (شعبة أو قسم العلوم).
     
  • كلية العلوم جميع الشعب والأقسام عدا (الفلك والأرصاد الجوية/الرياضيات/الرياضيات والحاسب الآلي/الإحصاء والحاسب الآلي/علوم الحاسب/الحوسبة المعلوماتية.
  • كلية الزراعة أو ما يعادلها (جميع الشعب).

وأعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، عن صدور القرار الوزاري رقم (445) بتاريخ 26/10/2026 بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين 

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  : أن هذا القرار يأتي في خطوة جديدة نحو دعم المنظومة التعليمية وسد العجز في المعلمين، صدر القرار الوزاري بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين، وفقًا للاحتياجات المعلنة من المديريات التعليمية.

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  ، أن أبرز ما جاء بالقرار:

  •  التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد وفقًا للكشوف والأسماء الواردة بالقرار.
  •  تحديد أعداد المستفيدين وفقًا للدفعات والتخصصات الواردة بالقرار.
  •  استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  ، على ضرورة الرجوع إلى نص القرار الوزاري والكشوف المرفقة للتأكد من الأسماء والأعداد والتفاصيل الخاصة بكل دفعة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم تعاقد بالحصة كلية

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