عبد الغفار يبحث مع ممثل الصحة العالمية مستجدات الأنشطة الإنسانية في غزة والسودان

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المنظمة ومتابعة تطورات الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة والسودان، ومناقشة مستجدات التمويل الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضًا حول أبرز الأنشطة والجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية في غزة والسودان، واستعراض آليات تقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين داخل المستشفيات المصرية، إلى جانب مناقشة سبل توفير بعض أنواع الأدوية ومتابعة جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية.

متابعة الجهود والإنجازات التي حققها قطاع الطب الوقائي

ولفت إلى متابعة الجهود والإنجازات التي حققها قطاع الطب الوقائي بالتعاون مع المنظمة في دعم الاستجابة للاحتياجات الصحية وتعزيز الخدمات الوقائية، مع بحث سبل مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات وتلبية الأولويات.

وفي ختام الاجتماع كرّم الوزير الدكتورة نعمة عابد تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله ممثلًا للمنظمة في مصر بالتزامن مع انتهاء مهامه.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية وعدد من القيادات المعنية، ومن جانب المنظمة الدكتورة لمياء محمود الممثلة القادمة والدكتور عمر أبو العطا قائد فريق الطوارئ الصحية وعدد من مسؤولي الطوارئ والمتابعة.