لجنة الحكام تؤكد صحة قرار القلاوي بعدم طرد عواد.. وترفض تحليل مباراة القمة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ موقفها الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة، المقرر إقامتها بداية من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.

وأكدت اللجنة صحة قرار حمادة القلاوي بعدم طرد محمد عواد في مباراة الزمالك وبترول أسيوط، بداعي أن محمد عواد وصل للكرة قبل الارتطام بأحمد خالد لاعب بترول أسيوط.

فيما رفضت اللجنة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك بسبب اسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

موقف لجنة الحكام من الأخطاء التحكيمية

وكشفت مصادر خاصة لـ«صدى البلد» أن لجنة الحكام عقدت اجتماع الإثنين، لمراجعة وتحليل الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولتين السادسة والسابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضافت المصادر أن اللجنة تعتزم اختيار أحد أعضائها لتسجيل تعليق صوتي يتضمن شرحًا فنيًا للحالات المثيرة للجدل، تمهيدًا لإعداد فيديو توضيحي يُنشر عبر المنصات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي اللجنة لتوضيح القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال الجولتين الماضيتين، وشرح تفاصيلها الفنية أمام المتابعين.

عصام عبد الفتاح يتمسك بموقفه من حالات القمة



وفيما يتعلق بمباراة الأهلي والزمالك، أشارت المصادر إلى أن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، لا يزال متمسكًا برفض تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بمواجهة القمة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت المصادر أن هذا الموقف يستند إلى تولي طاقم تحكيم أجنبي إدارة المباراة، وهو ما يعتبره رئيس اللجنة سببًا لعدم تناول القرارات التي اتخذها الطاقم خلال اللقاء ضمن التحليل المرتقب.

كانت مباراة القمة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما طالب الزمالك باحتساب ركلتي جزاء خلال المواجهة، قبل أن يتقدم النادي بشكوى رسمية ضد لجنة الحكام عقب انتهاء المباراة.

وطلب الزمالك الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الخاصة باللقاء، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض طلب النادي.

ومن المنتظر أن ينصب التحليل المرتقب على الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الجولتين السادسة والسابعة، مع استمرار موقف لجنة الحكام الرافض للتطرق إلى الحالات المثيرة للجدل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.