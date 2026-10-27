عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

كشف تقرير إعلامي، أن محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، يتمتع بعرض تركي من قبل نادي كوجالي سبور.



وقال التقرير الذي نشرته قناة (تن) إن هناك عرضا من نايد كوجالي لضم هاني في الفترة المقبلة.

وكشف تفاصيل العرض: «العرض يتضمن حصول اللاعب على مليون و300 ألف دولار.. واحتمالية حصوله على منحة توقيع تقدر بـ 300 ألف دولار».



و تتواصل مباحثات النادي الأهلي وهاني من أجل تجديد عقد اللاعب، في ظل تمسك الأخير بعدم وجود بند نسبة المشاركة، ورفض الإدارة لهذا الأمر.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة، بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 2-1 في أوغندا، ليتأهل إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالمسابقة المحلية.