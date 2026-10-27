قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الكرات العرضية.. أضا يكشف تفاصيل أزمة أحمد رضا مع عموتة
زلزال داخل إسرائيل قبل الانتخابات.. خلافات نتنياهو ورئيس الأركان هل تفتح باب الإطاحة به؟
دعاء الفجر بين الصلاة والإقامة.. كلمات مأثورة للرزق وتفريج الهموم
حريق غامض على متن سفينة قبالة السواحل العراقية.. وتحقيقات لكشف الملابسات
هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية: لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي
سيناريو الكابوس.. هل تُشعل انتخابات الكنيست المواجهة المباشرة بين إسرائيل وتركيا؟
8 قتلى بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأردنية على جنوب سوريا
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
رسميا.. هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026 للمرة الأولى في تاريخه
هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها في فترة العدة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد تجاوزه 56 جنيها.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
تهديدات بالخطف.. رسائل مرعبة تجبر طائرة أمريكية على العودة اضطراريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ترشيح مدرب أجنبي لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، وذلك بترشيح من حسام الزناتي وموافقة معتمد جمال.

ويأتي ذلك في إطار التحركات المتعلقة بملف الجهاز الفني للفريق الأبيض، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز رصيده في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز متصدر المسابقة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، من أجل تعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة التقدم بجدول الدوري، وسعي المقاولون العرب للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

خالد الغندور الزمالك حسام الزناتي معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السعودية

السعودية تطلق « أبشر سفر للزوار».. تسهيلات رقمية لدخول المملكة بريا

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي لحماية البيئة البحرية في بحر البلطيق

كالاس

كالاس تحذر من تصعيد أمريكي إيراني جديد وتعلن بعثة أوروبية لتعزيز أمن لبنان

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد