خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ترشيح مدرب أجنبي لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، وذلك بترشيح من حسام الزناتي وموافقة معتمد جمال.

ويأتي ذلك في إطار التحركات المتعلقة بملف الجهاز الفني للفريق الأبيض، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز رصيده في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز متصدر المسابقة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، من أجل تعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة التقدم بجدول الدوري، وسعي المقاولون العرب للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.