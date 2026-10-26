كالاس تحذر من تصعيد أمريكي إيراني جديد وتعلن بعثة أوروبية لتعزيز أمن لبنان

حذرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، من مخاطر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن أي تصعيد جديد لن يحقق مكاسب لأي طرف، فيما أعلنت توجه الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والاستقرار الداخلي.

وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع مجموعة الدول الخمس (E5) في باريس، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل المخاطر المرتبطة باحتمال تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران.

وفيما يتعلق بلبنان، أوضحت كالاس أن البعثة الأوروبية الجديدة ستعمل على تقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بما يساعد على تعزيز السيطرة على الأراضي وتأمين الحدود ودعم الأمن الداخلي، مؤكدة أن أوروبا تستثمر في مستقبل لبنان.

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، قالت كالاس إن فرص التوصل إلى سلام وشيك لا تزال محدودة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا لمواجهة أي هجمات.

كما أكدت كالاس ضرورة تعزيز الجاهزية الدفاعية الأوروبية وتحويل الإنفاق العسكري المتزايد إلى قدرات عملية، من خلال تحديث القوات والإمكانات الدفاعية، بما يدعم دور أوروبا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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