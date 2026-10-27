هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان (CCPIT Hunan)؛ لتعزيز التعاون في الخدمات القانونية التجارية، ودعم العمليات الدولية للشركات المصرية والصينية.

وقّعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة إيمان منصور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وعن الجانب الصيني السيدة تشينغ شياو يينج، نائبة رئيس المجلس.

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم خدمات الوساطة في المنازعات التجارية والاستثمارية للشركات المصرية والصينية، وتبادل المعلومات والاستشارات القانونية، والتدريب وبناء القدرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والزيارات المشتركة، إلى جانب تعزيز الامتثال المؤسسي وحماية الملكية الفكرية.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، مشيرة إلى أن أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر، وتسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

واستعرضت الإصلاحات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها خطط التحول الرقمي بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

اهتمام صيني بالاستثمار في مصر

من جهتها، أكدت تشينج شياو يينغ اهتمام المؤسسات الصينية بضخ استثمارات جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأضافت أن المؤسسات الصينية تتابع جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتحسين السياسات الاقتصادية والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية.