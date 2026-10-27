قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفل الكرة الذهبية 2026.. هاري كين يحصد جائزة أفضل هداف في دوريات أوروبا
ميسي ورونالدو بالمقدمة.. الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم
عقب الغارات الأردنية.. سوريا تغلق منفذ نصيب الحدودي وتوقف حركة المسافرين والتجارة
حفل الكرة الذهبية 2026.. ساكا يفوز بجائزة سقراط للعمل الإنساني
بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت
حفل الكرة الذهبية.. باريس سان جيرمان أفضل نادٍ في العالم لعام 2026
إحالة بلوجر شهيرة وزوجها للمحاكمة بتهمة الاتجار في المخدرات بأكتوبر
الخارجية السورية: العملية العسكرية الأردنية داخل البلاد تمت دون تنسيق مسبق
بسبب حرب إيران.. رئيس وزراء قطر يحذر من قنبلة موقوتة في المنطقة
موجة تقلبات جوية.. تدفقات السيول تجتاح وادي النواميس في نويبع
هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها
ماذا يفعل الإمام إذا أخطأ في قراءة القرآن ولم يجد من يرد عليه؟.. اعرف التصرف الصحيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل

جانب من توقيع هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني
جانب من توقيع هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني
علياء فوزى

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان (CCPIT Hunan)؛ لتعزيز التعاون في الخدمات القانونية التجارية، ودعم العمليات الدولية للشركات المصرية والصينية.

وقّعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة إيمان منصور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وعن الجانب الصيني السيدة تشينغ شياو يينج، نائبة رئيس المجلس.

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم خدمات الوساطة في المنازعات التجارية والاستثمارية للشركات المصرية والصينية، وتبادل المعلومات والاستشارات القانونية، والتدريب وبناء القدرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والزيارات المشتركة، إلى جانب تعزيز الامتثال المؤسسي وحماية الملكية الفكرية.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، مشيرة إلى أن أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر، وتسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

واستعرضت الإصلاحات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها خطط التحول الرقمي بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

اهتمام صيني بالاستثمار في مصر 

من جهتها، أكدت تشينج شياو يينغ اهتمام المؤسسات الصينية بضخ استثمارات جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأضافت أن المؤسسات الصينية تتابع جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتحسين السياسات الاقتصادية والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية.

هيئة الاستثمار تسوية المنازعات المناطق الحرة مصر الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السعودية

السعودية تطلق « أبشر سفر للزوار».. تسهيلات رقمية لدخول المملكة بريا

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

ترشيحاتنا

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

«2000 مليار م³ أمطار و55.5 مليار فقط تصل أسوان».. وزير الري يطالب بالتحول لـ«المياه الخضراء»

البابا تواضروس

البابا تواضروس يتابع أحوال الكنيسة السريانية الأرثوذكسية خلال لقائه كاهنين بالمقر البابوي

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد