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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الذهب
الذهب
أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب اليوم صعودا كبيراً بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الدولار الأيام الماضية ليصل في البنوك إلى 56 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، وفقا للأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7300جنيهًا للبيع و7200جنيهًا للشراء.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6300جنيهًا للبيع، مقابل 6255جنيهًا للشراء.


سعر بيع جرام الذهب عيار 18

تداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18عند 5400جنيهًا، مقابل 5360 جنيهًا للشراء.


 سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 وهو الأقل انتشارا في مصر في عند 4200جنيهًا للبيع و4170 جنيهًا للشراء.


سعر الجنيه الذهب اليوم 


وصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 50400جنيهًا للبيع، مقابل 50040جنيه للشراء.

وهناك عوامل كثيرة تؤثر على سعر الذهب حيث يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطًا مباشرًا بسعر الصرف، إذ يعتمد التجار في تسعير الجرام على معادلة تجمع بين السعر العالمي للأونصة بالدولار وسعر الدولار أمام الجنيه. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكلفة الأونصة بالجنيه المصري، فينعكس ذلك مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة.

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