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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الارتفاع الكبير للدولار.. سعر الذهب الآن وعيار 18 يسجل رقما قياسيا

الذهب
الذهب
أمل مجدى

ارتفع سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الدولار الأيام الماضية ليصل في البنوك إلى 55.77 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، وفقا للأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء.



ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين نحو 6290 جنيهًا للبيع، مقابل 6250 جنيهًا للشراء.


سعر بيع جرام الذهب عيار 18

تداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18عند 5390 جنيهًا، مقابل 5355 جنيهًا للشراء.


 سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 وهو الأقل انتشارا في مصر في عند 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.


سعر الجنيه الذهب اليوم 


وصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 50320 جنيهًا للبيع، مقابل 50000 جنيه للشراء.

سعر الأونصة الذهبية محليا وعالميا

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء، بينما تراجعت أونصة الذهب عالميًا لتسجل نحو 3993.62 دولار.

عوامل تؤثر في سعر الذهب 

هناك عوامل كثيرة تؤثر على سعر الذهب حيث يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطًا مباشرًا بسعر الصرف، إذ يعتمد التجار في تسعير الجرام على معادلة تجمع بين السعر العالمي للأونصة بالدولار وسعر الدولار أمام الجنيه. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكلفة الأونصة بالجنيه المصري، فينعكس ذلك مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة.

سعر دولار الصاغة و البنوك

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 55.99 جنيه، مقابل 55.54 جنيه في البنك، وهو فارق يعكس حسابات التسعير التي يعتمد عليها التجار في السوق.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر عيار 18 سعر عيار 21

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