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الدولار يدفع الذهب للصعود.. عيار 21 يسجل 6290 جنيها بمستهل تعاملات الإثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يدفع الذهب للصعود.. عيار 21 يسجل 6290 جنيها بمستهل تعاملات الإثنين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

واصلت أسعار الذهب  في السوق المحلية الارتفاع مطلع تعاملات الأسبوع الجاري متأثرة بصعود سعر بيع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك إلى 55.77 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، وفقا للأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين نحو 6290 جنيهًا للبيع، مقابل 6250 جنيهًا للشراء.

 سعر بيع جرام الذهب عيار 18

تداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18عند 5390 جنيهًا، مقابل 5355 جنيهًا للشراء.

 سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50320 جنيهًا للبيع، مقابل 50000 جنيه للشراء.

سعر الأونصة الذهبية محليا وعالميا

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء، بينما تراجعت أونصة الذهب عالميًا لتسجل نحو 3993.62 دولار.

الذهب محليًا يخالف الاتجاه العالمي

رغم التراجع الذي سجلته الأونصة في الأسواق العالمية، فإن الذهب في السوق المصرية اتجه إلى الارتفاع، وهو ما يعكس الدور الحاسم لسعر الصرف في تسعير المعدن الأصفر محليًا، إذ يقلص صعود الدولار أمام الجنيه أي تأثير لانخفاضات عالمية لسعر المعدن الأصفر في مصر.

 تسعير الذهب في مصر

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطًا مباشرًا بسعر الصرف، إذ يعتمد التجار في تسعير الجرام على معادلة تجمع بين السعر العالمي للأونصة بالدولار وسعر الدولار أمام الجنيه. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكلفة الأونصة بالجنيه المصري، فينعكس ذلك مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة.

سعر دولار الصاغة و البنوك

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 55.99 جنيه، مقابل 55.54 جنيه في البنك، وهو فارق يعكس حسابات التسعير التي يعتمد عليها التجار في السوق.

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