ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد المسائية نحو 6290 جنيهًا للبيع، مقابل 6250 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع ارتفاع سعر بيع الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل 55.77 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء.

أما عيار 18، الشائع في المشغولات الخفيفة فقد بلغ سعره 5390 جنيهًا للبيع، مقابل 5355 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50320 جنيهًا للبيع، مقابل 50000 جنيه للشراء.

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا

استقرت سعر أونصة الذهب عالميًا عند 3,993.62 دولار، سعر يوم الجمعة الماضي، آخر أيام عمل البورصة العالمية قبل العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار على تسعير الذهب في مصر؟

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطًا مباشرًا بسعر الصرف، إذ يعتمد التجار في تسعير الجرام على معادلة تجمع بين السعر العالمي للأونصة بالدولار وسعر الدولار أمام الجنيه. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكلفة الأونصة بالجنيه المصري، فينعكس ذلك مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر طلبًا.

سعر دولار الصاغة

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 55.99 جنيه، مقابل 55.54 جنيه في البنك، وهو فارق يعكس حسابات التسعير التي يعتمد عليها التجار في السوق، ويفسر جانبًا من اختلاف الأسعار المحلية عن الحساب النظري للأونصة العالمية.

ارتباط تسعير الذهب بالدولار

ويتوقع المتعاملون اتجاه أسعار الذهب محليًا للصمود في حال استمرار ارتفاع العملة الأمريكية في مصر رغم التراجع العالمي.

لماذا تختلف أسعار الذهب من محل لآخر؟

تختلف الأسعار الفعلية بين محل وآخر بسبب المصنعية والدمغة والضرائب، وهي تضاف إلى سعر الجرام الخام. لذلك يُنصح بالسؤال عن إجمالي السعر قبل الشراء، والحصول على فاتورة توضح العيار والوزن والمصنعية.