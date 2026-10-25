أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 6295 جنيها

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية والمستثمرين الباحثين عن وسائل للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وتكتسب متابعة أسعار المعدن الأصفر أهمية خاصة مع اختلاف تكلفة الشراء وفقا لدرجة نقاء العيار والوزن وتكاليف المصنعية والدمغة التي تضاف إلى السعر المعلن داخل محال الصاغة.

وتتحدد حركة الذهب في السوق المحلية وفقا لمجموعة من العوامل المتداخلة أبرزها أسعار الأوقية في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فضلا عن حجم الطلب والكميات المتاحة في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة بحسب العيار مع استمرار تصدر عيار 21 اهتمامات المتعاملين في سوق المشغولات الذهبية باعتباره الأكثر انتشارا بين المواطنين.

ويأتي عيار 24 ضمن الخيارات التي يفضلها الراغبون في شراء السبائك نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه بينما يحظى عيار 18 باهتمام الباحثين عن تصميمات متنوعة للمشغولات الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب المعلنة للبيع والشراء على النحو التالي.

عيار 24 سجل 7195 جنيها للبيع و7135 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6295 جنيها للبيع و6245 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 5395 جنيها للبيع و5355 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 4195 جنيها للبيع و4165 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 50360 جنيها للبيع و49960 جنيها للشراء.

أوقية الذهب بالجنيه المصري سجلت 223765 جنيها للبيع و221990 جنيها للشراء.

أوقية الذهب عالميا سجلت 3993.62 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر الأسعار المعلنة للذهب عن قيمة المعدن وفقا للعيار والوزن ولا تمثل بالضرورة التكلفة النهائية التي يتحملها المشتري عند اقتناء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تضاف المصنعية والدمغة إلى سعر الذهب لتحديد إجمالي قيمة القطعة عند الشراء.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم وطبيعة التصنيع والشركة المنتجة كما تتباين بين محال الصاغة وهو ما يجعل سعر المشغولات متباينا حتى في حالة تساوي العيار والوزن.

أما السبائك والجنيهات الذهبية فتتأثر تكلفتها النهائية بمصاريف التصنيع والتداول وسياسة التسعير لدى الشركات والتجار.

لذلك ينصح بمقارنة السعر النهائي لدى أكثر من محل قبل الشراء مع الاستفسار عن قيمة المصنعية والرسوم الإضافية وسعر إعادة البيع.

أسعار الذهب اليوم

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتأثر أسعار الذهب محليا بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية إلى جانب مجموعة من المتغيرات الاقتصادية وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وتأتي أسعار أوقية الذهب عالميا في مقدمة العوامل المؤثرة في التسعير المحلي إذ تنعكس تحركات المعدن الأصفر في البورصات الدولية على الأسعار داخل مصر وفقا للمتغيرات الأخرى.

كما يمثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عاملا مهما في تحديد قيمة الذهب بالسوق المحلية نظرا إلى تسعير المعدن عالميا بالدولار وهو ما يجعل تغيرات سوق الصرف من المؤشرات التي يراقبها التجار والمستثمرون.

ويؤثر حجم العرض والطلب أيضا في حركة التداول إذ يرتبط مستوى الإقبال على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية باتجاهات الشراء في السوق بينما تسهم الكميات المتاحة وحركة البيع في تشكيل مستويات الأسعار.

وتلعب التطورات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم وتوجهات أسعار الفائدة دورا في تحديد مدى إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض لتنويع الاستثمارات والتحوط من تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

يتطلب شراء الذهب متابعة الأسعار المعلنة ومقارنة أسعار البيع والشراء مع التأكد من معرفة قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام المعاملة لتحديد التكلفة الفعلية بدقة.

ويختلف اختيار العيار بحسب الغرض من الشراء إذ ترتبط المشغولات الذهبية في المقام الأول بالزينة والتصميمات بينما يفضل بعض الراغبين في الادخار الاتجاه إلى السبائك والجنيهات الذهبية مع مراعاة تكاليف الشراء وإعادة البيع.

كما تمثل مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر والاحتفاظ بفاتورة الشراء التي توضح العيار والوزن والتكلفة الإجمالية خطوتين مهمتين لتعزيز قدرة المستهلك على تقييم الصفقة واتخاذ قرار مناسب وفقا لاحتياجاته وإمكاناته المالية.