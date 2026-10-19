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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر اكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات لها اليوم الإثنين 19-10-2026. دون تغيير  علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأغلي عيار ذهب

وجاء آخر تحديث لأغلي أعيرة الذهب وهو من  عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7131 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات المعدن الأصفر استقراراً من دون أي تحريك بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 

وأظهرت تعاملات الذهب في تداولات اليوم؛ ثباتًا من دون أي تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية؛ بعد انخفاض طفيف بمقدار 10 جنيهات في منتصف التعاملات أمس  .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7131 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579  جنيها للشراء و 6537 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6240 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5382 جنيها للشراء وو 5348 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4165 جنيها للشراء و 4160 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.

تقرير كويتي: الذهب يدخل أسبوعا جديدا من التداولات وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية

الذهب والدولار

وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

وعلى الصعيد العالمي، يراقب المستثمرون تحركات الأونصة مع عودة التداولات الدولية، بعدما سجلت 4170 دولارا عند آخر مستوى متداول وفقا للبيانات المتاحة، إذ قد تنعكس التغيرات العالمية على أسعار الذهب في مصر مع استئناف النشاط.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم مع تحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف وحجم الطلب المحلي .

رئيس شعبة الذهب ينصح : “محدش يبيع دلوقتي”

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا ينصح من يمتلك الذهب ببيعه إذا لم يكن لديه سبب يجعله في حاجة إلى الحصول على قيمته واستخدام الأموال في أمر ضروري، موضحًا أن انخفاض الذهب في يوم لا يعني بالضرورة استمرار تراجعه، وأن الأسعار يمكن أن ترتفع بعد ذلك، متسائلًا عن البديل الذي يمكن وضع الأموال فيه بعد بيع الذهب.

وأضاف في  أنّه لا يرى بديلًا أفضل من الذهب في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الذهب لا يتحرك في اتجاه صاعد بشكل دائم، وإنما يرتفع وينخفض، لافتًا إلى أن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل أحد العوامل التي قد تؤثر في الأسعار، خاصة إذا اتسعت المواجهة لتصبح بين روسيا والاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الذهب بصورة كبيرة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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