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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة بدون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة قبل انتهاء التعاملات الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الذهب مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية اليوم الأحد 18-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم 

وأظهرت تعاملات الذهب في تداولات اليوم؛ ثباتًا من دون أي تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية؛ بعد انخفاض طفيف بمقدار 10 جنيهات في منتصف التعاملات .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7131 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579  جنيها للشراء و 6537 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6240 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5382 جنيها للشراء وو 5348 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4165 جنيها للشراء و 4160 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.

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