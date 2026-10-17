الجنيه الذهب يتجاوز 49 ألف جنيه للبيع.. آخر تحديث للأسعار اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب في مصر مع تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.04 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع، بالتزامن مع ثبات أسعار الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و40 جنيهًا للشراء، مقابل 49 ألفًا و760 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6255 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5361 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 24 و22 و14

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، وبلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4170 جنيهًا للشراء و4146 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6155 جنيهًا.

الذهب يربح 110 جنيهات خلال أسبوع

أظهرت تحركات السوق ارتفاع أسعار الذهب بنحو 110 جنيهات في المتوسط على أساس أسبوعي، رغم تراجعها بمقدار 5 جنيهات في ختام تعاملات الجمعة، قبل استقرارها في بداية تعاملات السبت.

وتتغير أسعار الذهب وفقًا لتحركات السوق، فيما تضاف المصنعية والرسوم إلى السعر المعلن عند شراء المشغولات الذهبية.