دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

ثبتت أسعار الدولار مع أول تعاملات صباحية له اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي وحتى مساء اليوم السبت بمناسبة بدء مواعيد العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا من دون أي تحريك منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيه للشراء و 53.54 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ سعر أقل دولار 52.58 جنيه للشراء و 52.68 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.38 جنيه للشراء و 53.48 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، البركة، أبو ظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.4 جنيه للشراء و 53.5 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.42 جنيه للشراء و 53.52 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، قناة السويس، سايب، العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار إلى 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.