رسائل جديدة من البنك المركزي لحماية العملاء: لا تستجيب للعروض الوهمية

نشر البنك المركزي المصري، منشورات توعويا علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي يتضمن تحذيرا لـ عملاء البنوك من الاعلانات الوهمية .



تأتي تلك الإجراءات التوجهات ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها البنك المركزي لدعم العملاء .

تحذيرات جديدة

قال البنك المركزي أنه يحذر العملاء من عمليات النصب والاحتيال جراء اغراءات العروض الوهمية بمبالغ مادية كبري

أوضحت التعليمات أن تلك الاغراءات تستهدف النصب علي العميل والاستيلاء على أمواله.



ذكر البنك المركزي إن الخدعة تبدأ كالمعتاد بمبالغ صغيرة تقوم بتحويلها لبدء العمل وتنتهي بالنصب عليك بمبالغ كبيرة.

وأطلق البنك المركزي المصري هاشتاج #معًا_نكافح_الاحتيال