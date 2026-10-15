البنك المركزي: الودائع السعودية والكويتية مستقرة عند 9.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الودائع العربية لديه أظهرت استقرارًا بنهاية العام الماضي “ ديسمبر 2025”.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي؛ عن أن حجم رصيد الودائع الخليجية وصل إلي 9.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

توزيعات الودائع السعودية والكويت

وبحسب فقد توزعت هذه الودائع بواقع 5.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير أن حجم الودائع الكويتية سجل 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

ويعكس استمرار الودائع طويلة الأجل للدولتين ضمن مكونات الدين الخارجي المصر28.8 مليار دولار رصيد السندات والصكوك بالخارج.



أرصدة الصكوك والسندات في الخارج

وارتفع رصيد السندات والصكوك المصدرة في الخارج والمملوكة لغير المقيمين، بنحو 640 مليون دولار، ليسجل نحو 28.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وذكر التقرير أن ذلك الرصيدى تضمن نحو 19.9 مليار دولار من السندات الأوروبية المصدرة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك المصدرة بالدولار.