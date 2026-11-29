يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحديا جديدا قبل المواجهة المرتقبة أمام مولودية الجزائر المقرر إقامتها يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ظل معاناة الفريق من عدة إصابات قد تؤثر على حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ثلاثي خارج حسابات معتمد جمال

تأكد غياب الثلاثي محمد السيد ومحمد إبراهيم ومصطفى الزناري عن مواجهة مولودية الجزائر بسبب عدم اكتمال تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية حيث يواصل اللاعبون تنفيذ برامجهم التأهيلية تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

ويمثل غياب الثلاثي تحديًا أمام الجهاز الفني خاصة مع أهمية المباراة التي يخوضها الزمالك خارج ملعبه ورغبته في مواصلة نتائجه الإيجابية بدور المجموعات.

إصابة الدباغ وشيكو بانزا تثير القلق

وفي سياق متصل، يترقب الجهاز الفني نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالثنائي الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة الأفريقي التونسي.

وعانى عدي الدباغ من آلام في العضلة الضامة أجبرته على مغادرة المباراة في الدقيقة 47 بينما اشتكى شيكو بانزا من آلام في العضلة الخلفية رغم نجاحه في تسجيل هدف الفوز أمام الفريق التونسي.

ومن المنتظر أن تحسم الفحوصات الطبية موقف الثنائي من اللحاق ببعثة الفريق والسفر إلى الجزائر في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماتهما خلال المواجهة المرتقبة.

الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات الأفريقية

وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على الأفريقي التونسي بهدف دون رد سجله شيكو بانزا ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره القاري، ويحتل صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر، الذي حقق الفوز بالنتيجة نفسها على يانج أفريكانز التنزاني.

ويأمل معتمد جمال في تجهيز العناصر المتاحة بالشكل الأمثل والتعامل مع الغيابات المحتملة من أجل العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة، في اختبار أفريقي مهم للفريق الأبيض.