تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهات المرتقبة، سواء على مستوى المنافسات الإفريقية أو الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتتصدر مواجهات اليوم مباراة الأهلي أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تحظى باهتمام واسع من جماهير الكرة العالمية.

كما يشهد اليوم عددًا من المواجهات القوية في دوري أبطال إفريقيا، والدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والتركي، بالإضافة إلى مباراة هارتس وسيلتيك في الدوري الإسكتلندي.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

• سيمبا أمام أورلاندو بايريتس، في الثالثة عصرًا، عبر قناة beIN Sports XTRA 1.

• بيترو أتلتيكو أمام نواذيبو، في السادسة مساءً، عبر قناة beIN Sports XTRA 3.

• الهلال أم درمان أمام حورويا، في التاسعة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

• اتحاد مانيما أمام سينجيدا بلاك ستارز، في الثالثة عصرًا، عبر قناة beIN Sports XTRA 3.

• الأهلي أمام بريميرو دي أوجوستو، في السادسة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

• النادي الصفاقسي أمام بلاك بولز، في السادسة مساءً، عبر قناة beIN Sports XTRA 1.

• اتحاد العاصمة أمام ريال باماكو، في التاسعة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

• إيفرتون أمام ليفربول، في الثانية ظهرًا، عبر قناة beIN Sports HD 1.

• برايتون أمام نيوكاسل يونايتد، في الرابعة وخمس دقائق مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

• كريستال بالاس أمام هال سيتي، في الرابعة وخمس دقائق مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

• فولهام أمام بورنموث، في الرابعة وخمس دقائق مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 6.

• سندرلاند أمام توتنهام هوتسبير، في الرابعة وخمس دقائق مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

• آرسنال أمام مانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

• فالنسيا أمام أوساسونا، في الثالثة عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 3.

• ديبورتيفو لاكورونيا أمام برشلونة، في الخامسة والربع مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

• سيلتا فيجو أمام فياريال، في السابعة والنصف مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 6.

• ريال سوسييداد أمام إشبيلية، في العاشرة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري التركي

• كوروم بلديسبور أمام كوجالي سبور، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

• أيوب سبور أمام إسطنبول باشاك شهير، في الثالثة عصرًا.

• فناربخشه أمام إيرزوروم سبور، في السادسة مساءً، عبر قناة beIN Sports XTRA 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

• أودينيزي أمام فيورنتينا، في الواحدة والنصف ظهرًا، عبر قناة stc tv.

• ساسولو أمام نابولي، في الرابعة عصرًا، عبر قناة stc tv.

• روما أمام مونزا، في السابعة مساءً، عبر قناة stc tv.

• كومو أمام يوفنتوس، في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، عبر قناة stc tv.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

• أوكسير أمام مارسيليا، في الرابعة عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 9.

• تولوز أمام رين، في السادسة والربع مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

• ليون أمام موناكو، في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

• فرايبورج أمام لايبزيج، في الرابعة والنصف مساءً.

• هوفنهايم أمام أوجسبورج، في السادسة والنصف مساءً.

• بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن، في الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة الدوري الإسكتلندي

• هارتس أمام سيلتيك، في الخامسة مساءً.