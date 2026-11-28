كشف الإعلامي عبد الرحمن مجدي عن تفاصيل جلسة عقدها وائل جمعة مع لاعبي النادي الأهلي، وجه خلالها رسالة قوية بشأن ضرورة التركيز في كرة القدم والالتزام داخل الفريق، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في طريقة التعامل مع اللاعبين.

الأهلي

وكتب عبد الرحمن مجدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وائل جمعة عقد جلسة مع اللاعبين، وقال لهم: «يا جماعة اللي مش مركز في الكورة يمشي، اللي عنده مشاريع وعنده أمور تانية غير الكورة مالوش مكان في النادي».

وأضاف أن الأمور داخل النادي الأهلي ستختلف تمامًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي لن يتهاون مع أي لاعب لا يركز في كرة القدم، مهما كان اسمه، وأن من لا يلتزم بمتطلبات الفريق سيكون مصيره الرحيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مرحلة جديدة يعيشها النادي الأهلي، بعد تكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود سامي قمصان الأهلي في أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في محاولة لاستعادة التوازن وتحقيق بداية إيجابية في مشوار البطولة.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر انطلاقها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أن تحقيق بداية قوية يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل المواجهات المقبلة، في ظل التغييرات الفنية والإدارية التي يشهدها الفريق خلال الفترة الحالية.