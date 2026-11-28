تتجاوز مسيرة الحكم المغربي جلال جيد- حكم مباراة الزمالك والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، المقامة الآن- حدود المنافسات المحلية والقارية؛ بعدما نجح في الوصول إلى واحدة من أكبر المحطات التحكيمية على مستوى العالم، بالمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، ليصبح اسمه حاضرًا بين أبرز الحكام المغاربة في السنوات الأخيرة.

ويتولى جلال جيد إدارة مواجهة الزمالك والنادي الإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في اختبار جديد للحكم المغربي، الذي يمتلك خبرات متنوعة اكتسبها عبر سنوات من العمل في الملاعب المحلية والدولية.

وبدأت رحلة جيد مع التحكيم عام 2006، عندما التحق بمدرسة التحكيم التابعة لعصبة الدار البيضاء الكبرى، قبل أن يبدأ مشواره بإدارة مباريات فرق العصبة والمنافسات المحلية، ويحصل على صفة الحكم الفيدرالي عام 2011، وهي المرحلة التي شهدت إسناد إدارة ديربي الشباب بين الرجاء والوداد إليه.

وفي عام 2015، صعد الحكم المغربي إلى إدارة مباريات الدوري الاحترافي، وكانت بدايته في المسابقة من خلال مواجهة المغرب التطواني ونهضة بركان، قبل أن تتسع مشاركاته في مباريات الدوري والكأس، وصولًا إلى الحصول على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2019.

ومع حصوله على الشارة الدولية، بدأ جيد مرحلة جديدة من مسيرته، وشارك في إدارة مواجهات بالبطولات الإفريقية، من بينها دوري أبطال إفريقيا وكأس الأمم الإفريقية، كما تولى إدارة نهائي كأس العرش المغربي، ليعزز مكانته ضمن قائمة الحكام الذين يتم الاعتماد عليهم في المباريات المهمة.

وجاءت المشاركة في كأس العالم 2026 لتكون المحطة الأبرز في مشواره، بعدما اختاره «فيفا» ضمن قائمة حكام البطولة، ليصبح أول حكم ساحة مغربي يشارك في إدارة مباريات المونديال منذ محمد كزاز في نسخة 2002.

وأدار جيد ثلاث مباريات خلال البطولة، بدأت بمواجهة ألمانيا وكوراساو في دور المجموعات، ثم لقاء البرتغال وأوزبكستان الذي انتهى بفوز المنتخب البرتغالي بخمسة أهداف دون مقابل، قبل أن يقود مواجهة ألمانيا وباراجواي في دور الـ32.

وشهدت المباراة الأخيرة واحدة من أبرز الحالات التحكيمية في مشواره بالمونديال، بعدما ألغى هدفًا للمنتخب الألماني سجله جوناثان تاه في الدقيقة 104، عقب مراجعة تقنية الفيديو المساعد «VAR»، بسبب وجود مخالفة تتعلق بحجب الرؤية وإعاقة حارس مرمى باراجواي.

وأثار القرار اعتراضات من الجانب الألماني، قبل أن يدعم بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرار الحكم المغربي، مؤكدًا صحته بنسبة 100%، وفقًا لما ورد في البيان المنشور عبر الموقع الرسمي لـ«فيفا».

وبإدارته ثلاث مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، عادل جلال جيد الرقم المسجل باسم الحكم المغربي الراحل سعيد بلقولة، الذي أدار العدد نفسه خلال مونديال 1998، ليصبح ثاني حكم مغربي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

وعلى مستوى الأرقام، أدار الحكم المغربي 125 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية والدولية، أشهر خلالها 419 بطاقة صفراء و21 بطاقة حمراء، إلى جانب احتسابه 61 ركلة جزاء، وفقًا للإحصائيات المتداولة عن مسيرته التحكيمية.

وتعكس هذه المحطات حجم الخبرة التي اكتسبها جلال جيد على مدار مشواره، بداية من الملاعب المحلية في المغرب، مرورًا بالمنافسات الإفريقية، وصولًا إلى الظهور في كأس العالم، قبل أن يتولى إدارة مواجهة الزمالك والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا.