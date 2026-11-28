حدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون 5 توجهات لتعزيز القدرات النووية لبلاده، شملت توسيع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، وزيادة إنتاج المواد النووية، مؤكدًا أن امتلاك بيونغ يانغ للسلاح النووي أصبح خيارًا «لا رجعة فيه».

وجاءت تصريحات كيم خلال تفقده منشآت لإنتاج المواد النووية وأبحاث الأسلحة في موقع غير معلن، حيث استعرض توجهات بلاده المتعلقة بتطوير ترسانتها النووية وتعزيز قدراتها العسكرية.

ودعا الزعيم الكوري الشمالي إلى التركيز على توسيع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في مجالات متعددة ولتنفيذ مهام مختلفة، في إطار توجه يستهدف تعزيز دور هذه الأسلحة ضمن القدرات العسكرية للبلاد.

وأكد كيم أن قدرة كوريا الشمالية على إنتاج المواد النووية يجري توسيعها بصورة منهجية، واصفًا الإنجازات الأخيرة في إنتاج الأسلحة النووية بأنها نجاح كبير في تنفيذ سياسة القوة النووية التي تتبناها بلاده.

وقال إن القدرة النووية لكوريا الشمالية أصبحت «واقعًا»، وإن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية «مصون تمامًا»، مشددًا على أن هذا الوضع لن يتغير بفعل المزاعم الخارجية أو ما وصفه بخطاب نزع السلاح النووي.

ووصف كيم امتلاك الأسلحة النووية بأنه خيار «لا رجعة فيه»، مؤكدًا أن بلاده ستواصل التمسك بهذا الخيار ما دامت هناك قوى تستخدم الأسلحة النووية، بحسب وصفه، لتحقيق الهيمنة.

وفي تحذير مباشر، قال الزعيم الكوري الشمالي إن أي محاولة لإنكار الوضع النووي لبلاده ستُعد «إعلان حرب صريحًا»، في تأكيد جديد على رفض بيونغ يانغ التخلي عن ترسانتها النووية.

وكانت كوريا الشمالية قد كرست وضعها كدولة نووية في دستورها عام 2023.