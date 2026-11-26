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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس، إلى توسيع نطاق استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لتنفيذ مهام قتالية متنوعة.

وأكد كيم - خلال زيارة أجراها إلى معهد الأسلحة النووية - ضرورة مواصلة تطوير تكنولوجيا الرؤوس الحربية النووية وتوسيع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، مشيرًا إلى قيمتها العسكرية في الحروب الحديثة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما زار الزعيم الكوري الشمالي منشآت معنية بإنتاج المواد النووية الصالحة لصناعة الأسلحة، فضلًا عن منشآت تصنيع معدات الطاقة النووية.

واطلع على أداء المعدات والأجهزة الجديدة العاملة بالطاقة النووية، مؤكدًا أن تطوير هذه المعدات وإنتاجها يمثلان أهمية كبيرة في تحسين كفاءة الردع النووي بصورة مستمرة، وتعزيز قدرته على التكيف مع ظروف الحرب الفعلية.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية قد بدأت تطوير الأسلحة النووية التكتيكية منذ فترة حديثة نسبيًا.