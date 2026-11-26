طور عدد من العلماء مجموعات من الروبوتات متناهية الصغر المنشَّطة بالضوء (نانو روبوت) بهدف إيصال الأدوية إلى الدماغ لمواجهة تهديدات خطيرة مثل الأمراض العصبية والسرطان.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن باحثين من "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا" (كالتيك) اكتشفوا أن هذه الوسائل، القابلة للتحلل الحيوي، تستخدم نظام دفع كيميائي يعمل بالضوء، الأمر الذي مكنها من إيصال كمية من أدوية السرطان إلى أدمغة الفئران تزيد بخمسة أضعاف عمّا حققته روبوتات متناهية الصغر أقل تطوراً.

وكشفت الدراسة، التي أعدها باحثو معهد "كالتيك"، أن هذه الروبوتات متناهية الصغر (النانوية) قادرة على إيصال كمية أكبر من الدواء مقارنة بطريقة الحقن المباشر، مع تقليل مستوى السُمية التي قد يتعرض لها الحيوان.

وأشارت إلى أن تحسين نقل العلاجات عبر الحاجز الفاصل بين الدماغ والدورة الدموية الرئيسية في الجسم يعتبر محورا رئيسيا في التكنولوجيا الدوائية الحديثة.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن أستاذ الهندسة الطبية في "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا"، وي جاو، قوله: "لا تقتصر روبوتاتنا النانوية الجديدة على إيصال الأدوية إلى الدماغ فحسب، لكننا نتخذ من معالجة إحدى أكبر مشكلات الطب- عبور "الحاجز الدموي الدماغي" (بي بي بي)- نقطة انطلاق لنا".

وأضاف جاو: "لقد استهدفنا مرض السرطان، لكن هناك العديد من الأمراض العصبية، مثل مرض باركنسون على سبيل المثال، التي نأمل أن تستفيد من هذه التكنولوجيا".

"الحاجز الدموي الدماغي" (بي بي بي) هو درع من الخلايا شبه النفاذة، التي تعمل كمرشح يمنع وصول المواد الضارة إلى الدماغ، بينما يسمح بمرور الجزيئات المفيدة، مثل العناصر الغذائية.

وأكدت الصحيفة أن فعالية هذا الحاجز تشكل تحدياً طويل الأمد لشركات الأدوية التي تسعى لإيصال عقاقيرها عبره بكميات كبيرة.

وحسب دراسة نُشرت يوم الأربعاء في دورية "ساينس روبوتيكس"، فإن "روبوتات الدماغ" (برين روبوتس)، التي طورها باحثو "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا" عبارة عن كبسولات مصنوعة من "مواد متوافقة حيوياً" و"قابلة للتحلل"، وتحتوي على وقود مولد للغاز حساس للحرارة، أي أنها مواد تتأثر بالتغير في درجات الحرارة، ومصممة لإنتاج كميات كبيرة من الغازات بسرعة تساعد على تفاعلها وتحللها.

وقد قام الباحثون بحقن هذه "الروبوتات الدماغية" في مجرى دم الفئران، ثم استخدموا الأشعة تحت الحمراء، الموجهة عبر جمجمة الحيوانات، لتنشيط الكبسولات بالقرب من الحاجز الدموي الدماغي.

وأدى الضوء إلى توليد حرارة موضعية، مما حفز إنتاج وإطلاق غاز دفع "الروبوتات الدماغية" متناهية الصغر نحو الحاجز الدموي الدماغي لتلامسه. ومن ثم، ترتبط جزيئات الحمض النووي المتخصصة التي تحملها هذه الكبسولات، بخلايا تبطن "الحاجز الدموي الدماغي" (بي بي بي)، ما يؤدي بدوره إلى نقل "روبوتات الدماغ" إلى داخل الدماغ لإطلاق ما تحمله من أدوية.

وأوضح الباحثون أن هذه الروبوتات نجحت في إيصال "كميات أكبر" من عقار "دوكسوروبيسين"، المستخدم في العلاج الكيميائي، إلى أدمغة فئران مصابة بورم "الأرومة الدبقية" (جليوبلاستوما)، مقارنةً بالكمية التي تصل عند إعطاء الدواء بالطرق التقليدية.

وأضافوا أن هذا العلاج لم يتسبب في أي ضرر ملموس لـ"الحاجز الدموي الدماغي"، كما أدى إلى سُمية جهازية (تأثيرات سامة على أجهزة الجسم ككل) أقل لدى الحيوانات مقارنة بالحقن التقليدي لهذا لعقار.

من جانبه، أشار الأستاذ المشارك في علم الأعصاب بجامعة أكسفورد، تيم فيني، إلى أن الدراسة التي أجراها "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا" (كالتيك) تستند إلى مفهوم هندسي مثير للاهتمام، لكنه لفت إلى أن البيانات المتعلقة بالأنسجة والتشريح العصبي التي جُمعت من الفئران تحتاج إلى "تحسين كبير". وأضاف قائلاً: "في هذه المرحلة، لا أرى كيف يمكن تطبيق هذا النهج على البشر".

ونوه علماء بهذا البحث باعتباره يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بإيجاد طرق أكثر كفاءة لإيصال الأدوية إلى الدماغ.

وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ الفخري في فيزياء المواد وسياسات الابتكار بـ"جامعة مانشيستر"، ريتشارد جونز، بأن هناك العديد من الأوراق البحثية التي صدرت أخيراً "تحاول الاستفادة من هذا النوع من آليات الدفع لتوصيل الأدوية، وهو ما يجعله مجالاً بحثياً نشطاً للغاية".

ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن شركة "روش" للأدوية كانت قد طورت تقنية تتيح لعقار محتمل لعلاج مرض "ألزهايمر" عبور "الحاجز الدموي الدماغي" (بي بي بي)، وذلك من خلال ربطه بمستقبلات مسؤولة عن نقل عنصر الحديد في الدم.

كما توجد تقنية أخرى تعرف بـ "الموجات فوق الصوتية المركزة" (إف يو إس)، يمكن استخدامها لفتح جزء صغير من "الحاجز الدموي الدماغي" بشكل مؤقت، ويجري حالياً اختبارها لاستخدامها في علاج حالات عصبية متنوعة.