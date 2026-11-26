كشفت الإعلامية هبة الأباصيري عن نجاتها من الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري، معبرة عن حمدها وشكرها لله على لطفه ونجاتها من الحادث.

حادث الوراق

وكتبت هبة الأباصيري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. دقايق ويمكن ثواني معدودة فرقت بين الحادث الأليم على الطريق الدائري وبين النجاة واللطف اللي ربنا أكرمني بيهم».

وأثار منشورها تفاعلًا واسعًا، بعدما كشفت عن اقترابها من موقع الحادث وتفاديها التعرض له بفارق دقائق أو ثوانٍ معدودة، في لحظات وصفتها بلطف ونجاة من الله.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.