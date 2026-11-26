خطفت المطربة أنغام الأنظار بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والرقي، حيث ظهرت بلوك كاجوال جمع بين العصرية والأنوثة، مؤكدة قدرتها على اختيار الأزياء التي تجمع بين الراحة والأناقة في الوقت نفسه.

إطلالات أنغام تجمع بين البساطة والفخامة

واعتمدت أنغام في إطلالتها على تنسيق مميز يناسب المرأة العصرية، حيث اختارت قميصا باللون الأبيض بتصميم أنيق، جاء بقصة متداخلة عند منطقة الصدر، مع ياقة مفتوحة أبرزت جمال الرقبة ومنحت اللوك لمسة أنثوية راقية.

ونسقت القميص مع بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، جاء بقصة واسعة من الأسفل، وهو من التصميمات التي تتصدر صيحات الموضة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يمنح المرأة مظهرا عصريا ويوفر الراحة وسهولة الحركة.

كما اختارت حذاء بكعب مرتفع باللون البيج، ساعد على إطالة القوام وإضافة لمسة من الأناقة إلى التنسيق، وجاء متناسقا مع الألوان الهادئة التي اعتمدتها في ملابسها.

مجوهرات ذهبية تزين إطلالة أنغام

ولم تخل الإطلالة من اللمسات الأنثوية، حيث اعتمدت أنغام عقدا ذهبيا بتصميم متعدد الطبقات، جاء بارزا حول الرقبة، وأضاف لمسة من الفخامة إلى القميص الأبيض البسيط، كما اختارت إكسسوارات ناعمة أكملت جمال اللوك دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، تركت أنغام شعرها البني الطويل منسدلا بتموجات طبيعية على كتفيها، وهو ما منحها مظهرا حيويا وأنثويا، فيما اعتمدت مكياجا متناسقا مع ملامحها، ارتكز على إبراز العينين وتحديدهما، مع ألوان هادئة على الشفاه والخدود.