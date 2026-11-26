

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، إثر حادث الحريق الأليم الذي اندلع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.



وعبّرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار

تفاصيل حادث الوراق



شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026، حادث حريق كبير أعلى الطريق الدائري، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وتابعت الحكومة المصرية تداعيات الحادث، حيث أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالات بوزيري الصحة والتضامن الاجتماعي لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير الدعم الإغاثي والتعويضات للمتضررين.