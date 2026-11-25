شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات ملحوظة خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 5600 جنيه للبيع مقارنة بنحو 5490 جنيهًا للبيع مع بداية التعاملات المسائية بزيادة 110 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، نحو 6400 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6345 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

استقر عيار 21 عند 5600 جنيه للبيع و5550 جنيهًا للشراء، ويظل الخيار الأول للمصريين في الزواج والادخار والاستثمار نظرًا لانخفاض مصنعيته نسبيًا مقارنة بالعيارات الأخرى.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4800 جنيه للبيع، و4755 جنيهًا للشراء، وهو العيار المفضل لدى المقبلين على شراء المشغولات الذهبية العصرية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3735 جنيهًا للبيع، و3700 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب، الذي يعادل 8 جرامات من عيار 21، نحو 44800 جنيه للبيع، و44400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا ومحليًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية نحو 3538.7 دولار، أما بالجنيه المصري فسجلت الأوقية 199060 جنيهًا للبيع، و197285 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 56.25 جنيه، مقابل 54.65 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقًا بين سعر الصرف الرسمي والمستخدم في تسعير الذهب محليًا.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب محليًا بعاملين رئيسيين: الأول سعر الأوقية في البورصات العالمية، والثاني سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى حجم العرض والطلب في السوق المحلية.